Milei aseguró que se tomará “algo de tiempo” para definir los nuevos nombres del Gabinete

Luego de ganar las elecciones nacionales legislativas 2025, el presidente Javier Milei anticipó que se tomará “algo de tiempo” para definir a los dirigentes que conformarán su nuevo gabinete de ministros. “El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso. Lo importante es conseguir las reformas. El instrumento es el nuevo Gabinete y lo tengo que armar”, aseguró Milei en diálogo con el periodista Antonio Laje en A24.

Y desarrolló: “¿En la cabeza de quién estaba de que pudiéramos ganar en la provincia de Buenos Aires? Eso reconfigura la estructura política que tengo que armar para negociar y sacar leyes que yo me comprometí con los argentinos”.

“¿Cuando cambia la Cámara? Tengo algo de tiempo”, completó en alusión al 10 de diciembre, la fecha en que se renovará la mitad de Diputados y un tercio el Senado.

Milei valoró además el trabajo del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que hasta la semana pasada parecía que su suerte estaba echada. “Veremos a la luz del nuevo gabinete cómo van a quedar las cosas”, suscribió.

Milei dijo además que no habrá cambios en su círculo íntimo y tanto Santiago Caputo como su hermana Karina seguirán integrando el “Triángulo de Hierro”. “¿Dónde estaban ayer mientras yo daba mi discurso? No va a cambiar eso”, dijo el Presidente.