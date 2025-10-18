Milei apuntó al kirchnerismo en Santiago: “Mientras la líder de ellos anda en tobillera, a nosotros nos respetan en el mundo”

El presidente Javier Milei visitó este sábado Santiago del Estero como parte de su recorrida por el norte argentino para reforzar las campañas de los candidatos locales de La Libertad Avanza (LLA). “Estamos transformando al país, dejando atrás décadas de decadencia y construyendo una Argentina basada en el mérito, el trabajo y la libertad. Cada provincia tiene un rol clave en este proceso”, declaró el mandatario durante el acto.

El acceso al aeropuerto provincial fue restringido y Milei fue recibido por los referentes libertarios Tomás Figueroa y Laura Godoy. En su discurso, el jefe de Estado volvió a apuntar contra el kirchnerismo y apeló a su electorado más fiel: “Es momento de decidir si queremos seguir siendo esclavos o abrazar las ideas de la libertad”, lanzó ante los simpatizantes.

Acto seguido, subió el tono de su mensaje: “Sabemos que la situación no es fácil, pero estamos en el camino correcto. Mientras que la líder de ellos anda en tobillera y no puede pisar la calle, a nosotros nos respetan en el mundo”, remarcó, en una alusión directa a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Tras la visita a la capital santiagueña, Milei tiene previsto trasladarse a Tucumán, donde encabezará desde las 18.30 una recorrida junto a los candidatos libertarios que competirán en las próximas elecciones legislativas nacionales.

El viaje del Presidente forma parte de una estrategia para reforzar la presencia del oficialismo liberal en el interior del país, con actos que se han multiplicado en las últimas semanas de campaña.