Miguel Russo continúa internado y Úbeda volverá a dirigir la práctica de Boca Juniors

Miguel Russo pasó la noche y continúa con su internación en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires para seguir con sus controles médicos. Fue por esta razón que el entrenador de Boca Juniors se ausentó de la práctica de fútbol que se llevó a cabo este miércoles por la tarde en el césoed de la Bombonera y sucederá lo mismo en la jornada de hoy.

El DT del Xeneize había retomado sus actividades el martes, tras haber sido observado el lunes por un episodio de deshidratación el día después del empate de su equipo como local ante Central Córdoba de Santiago del Estero, pero la necesidad un nuevo chequeo médico lo obligó a apartarse nuevamente del plantel. Como ya sucedió en sus otras ausencias, la dirección del entrenamiento estará bajo el mandato de sus principales colaboradores, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez.

El periodista de ESPN Diego Monroig, que sigue el día a día de la actividad de Boca, indicó que Russo también se ausentará de la jornada de este jueves en Boca Predio. “Veremos si le dan el alta en las próximas horas. Quieren estabilizar y recuperar esos valores deseados para poder decirle que se vuelva a su domicilio. Mientras tanto, trabajarán para lo mejor para su salud. Realmente es una incertidumbre. No voy a marcarlo como una preocupación porque centran la preocupación en la salud de Russo. Si no llega a estar, el cuerpo técnico se hará cargo del partido. A la espera de lo que transcurra en las próximas horas y lo que defina su médico personal”, dijo el cronista en relación a sí Miguel estará en el banco de suplentes el próximo sábado en Florencia Varela cuando, desde las 19, visite a Defensa y Justicia por la fecha 10 del Torneo Clausura.

El episodio de salud que afectó a Russo se originó el lunes por la mañana, durante un control de rutina, cuando debió ser atendido por un cuadro de deshidratación. Infobae confirmó que el entrenador permaneció en la clínica Fleni, donde ya había estado bajo observación semanas atrás debido a una infección urinaria.

