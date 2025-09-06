Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Miguel Ángel Russo recibió el alta médica

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, fue dado de alta luego de estar tres días internado en el Instituto Fleni de Belgrano por una infección urinaria.

El director técnico de 69 años ya volvió a su casa aunque tendrá que regresar el próximo lunes al Instituto para realizarse chequeos médicos. Russo había sido hospitalizado el martes 2 de septiembre, luego de que, durante la repetición de estudios de rutina, los médicos detectaran una infección urinaria que requirió atención inmediata.

Desde entonces, Russo se encontraba bajo observación constante y recibía antibióticos a través del suero para combatir la bacteria que originó el cuadro. Si bien su evolución había sido favorable, los profesionales que lo estaban atendiendo remarcaban que no le darían el alta hasta que no esté completamente recuperado, pero finalmente el día llegó.

La infección que padecía era resistente y exigió un tratamiento riguroso, por lo que los médicos consideraron importante mantenerlo internado para un control cercano y un seguimiento estricto de su evolución.

Durante los días de internación, el técnico se mantuvo hidratado mediante suero y bajo controles permanentes. El cuerpo médico buscó garantizar que la infección sea erradicada antes de permitir que el entrenador continúe el tratamiento de manera ambulatoria.

Más allá de esta situación, allegados a Russo destacaron que se encuentra animado y con buen ánimo pese a la incomodidad del proceso.

En todo este tiempo, Russo recibió visitas de sus familiares y también de su ayudante de campo, Claudio Úbeda, quien se acercó al Fleni para acompañarlo.

Además, trascendió que el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, se comunicó telefónicamente con el entrenador para expresarle todo su apoyo y desearle una pronta recuperación.

En medio de la preocupación generalizada, surgieron versiones que señalaban que Russo se encontraba desorientado, alimentadas por imágenes que lo mostraron somnoliento durante el último partido del “Xeneize”.

Sin embargo, desde su círculo íntimo descartaron esos rumores y aclararon que el entrenador está lúcido, con sus funciones cognitivas a pleno y en constante comunicación con sus allegados.

  • Miguel Ángel Russo recibió el alta médica

    Miguel Ángel Russo recibió el alta médica

    El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, fue dado de alta luego de estar tres días internado en el Instituto Fleni de Belgrano por una infección urinaria. El director técnico de 69 años ya volvió a su casa aunque tendrá que regresar el próximo lunes al Instituto para realizarse chequeos médicos. Russo había sido hospitalizado el martes 2…

  • Solicitaron prisión perpetua para una acusada por asesinar con alcohol y éxtasis a su hija con discapacidad

    Solicitaron prisión perpetua para una acusada por asesinar con alcohol y éxtasis a su hija con discapacidad

    Una fiscal pidió la pena de prisión perpetua para una mujer acusada de asesinar con alcohol y éxtasis a su hija con discapacidad en la ciudad balnearia de Mar del Plata Florencia Salas señaló durante la lectura de alegatos que el 3 de septiembre de 2022, Natalia Etcheverry, de 48 años, suministró pastillas de MDMA y bebidas…

  • Catamarca: hay casi 100 nuevos policías en funciones

    Catamarca: hay casi 100 nuevos policías en funciones

    34 Oficiales Ayudantes y 60 Agentes de Policía fueron asignados a distintas unidades operativas de toda la Provincia, para cumplir con sus funciones en la Institución. La Jefatura de Policía dispuso que profesionales de la Institución, refuercen los conocimientos de los flamantes Oficiales y Agentes de Policía en materia de Seguridad Vial, Procedimientos Policiales, Legislación…

  • Murió una estudiante en plena clase de medicina de la UNCo

    Murió una estudiante en plena clase de medicina de la UNCo

    Una joven estudiante falleció este jueves durante una clase en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Comahue. Se trata de Yanina Zampedri, de 19 años, que se descompensó mientras cursaba una clase del segundo año de la carrera. Docentes y compañeros realizaron maniobras de reanimación, pero falleció pese a los esfuerzos. La comunidad universitaria de la Facultad de Medicina de…

  • Histórica fábrica de cosechadoras está paralizada y adeuda salarios a 280 trabajadores

    Histórica fábrica de cosechadoras está paralizada y adeuda salarios a 280 trabajadores

    La tensión en la ciudad santafesina de Firmat volvió a escalar esta semana en medio del persistente conflicto entre la empresa que administra la fábrica de cosechadoras Vassalli y los 280 operarios que mantienen paralizada la producción por salarios adeudados. Durante la jornada de este jueves, trabajadores y familiares protagonizaron una fuerte protesta frente al establecimiento fabril, con una concentración en el acceso…

  • Buscan a un hombre acusado de asesinar a su expareja

    Buscan a un hombre acusado de asesinar a su expareja

    Un hombre es buscado de manera intensa en la provincia de Misiones acusado de asesinar a su ex pareja por la división de bienes. El femicidio sucedió en la jornada del jueves y por el momento las autoridades no tienen novedades del señalado. Marcelo Da Rosa es buscado desde las últimas horas luego de asesinar a Marisa Acuña dentro…