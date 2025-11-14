Radio TV Valle Viejo
México eliminó a la selección de Placente en el Mundial Sub 17

El equipo de Diego Placente, que venía de terminar como la mejor selección de la fase de grupos, cayó contra el Tri, que fue el peor de los clasificados. En la siguiente fase se medirán contra Portugal.

