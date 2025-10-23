Messi seguirá el Inter Miami hasta diciembre del 2028

El astro argentino Lionel Messi renovó su contrato con el Inter Miami hasta diciembre del 2028 y todo apunta a que se retirará en el equipo estadounidense.

La noticia fue confirmada a través de una publicación en redes sociales compartida por el Inter Miami y por el propio Messi, en un video donde se observa al argentino firmando en el estadio que construye el equipo estadounidense.

Messi llegó a mediados del 2023 al Inter Miami, equipo con el que ya disputó 82 partidos y en el que anotó 71 goles y repartió 36 asistencias.

Además, fue clave para los títulos en la Leagues Cup 2023 y en la Supporters´ Shield 2024.