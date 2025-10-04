Mes de la Lucha contra la Poliomielitis en Catamarca

Con el objetivo de fortalecer las estrategias de inmunización y contribuir activamente a la erradicación de la Poliomielitis, el Ministerio de Salud junto al Rotary Club Catedral iniciaron el Mes de la Lucha contra la Poliomielitis con una jornada de vacunación en el Hogar Escuela N°601 “Fray Mamerto Esquiú”.

La Dirección Provincial de Inmunizaciones llevó a cabo revisión de Libretas Sanitarias, aplicación de vacunas, recupero de esquemas de vacunación incompletos, charlas informativas y juegos.

La poliomielitis es una enfermedad muy infecciosa causada por un virus que invade el sistema nervioso y puede causar una parálisis total en cuestión de horas. Se transmite de una persona a otra principalmente por vía fecal-oral o, con menos frecuencia, a través de un vehículo común, como el agua o los alimentos contaminados, y se multiplica en el intestino. Los síntomas iniciales son fiebre, cansancio, cefalea, vómitos, rigidez del cuello y dolor en las extremidades. Gracias a la vacunación Argentina erradicó la Poliomielitis al no registrarse casos desde 1984, y en 1994 la Región de las Américas fue declarada libre de la enfermedad.