Mercado Libre lanzó un plan canje de celulares y paga hasta $700.000 por el equipo usado

El recambio de celulares en Argentina tiene una nueva herramienta que combina la compra online con la posibilidad de entregar un equipo usado a cambio de un beneficio económico.

Se trata del Plan Canje de Mercado Libre, un programa que permite a los usuarios vender su dispositivo anterior y recibir un monto de dinero acreditado en su cuenta de Mercado Pago. Según informó la compañía, el valor puede alcanzar hasta $550.000, dependiendo del modelo y el estado del teléfono entregado, aunque bajo algunas condiciones específicas, se puede obtener un retorno de hasta $700.000.

La iniciativa se lanzó con alcance nacional y apunta a simplificar la renovación de equipos. Se trata de “una operación digital y rápida, que incluye una cotización inicial y un sistema de envío gratuito a través de Andreani” para que el dispositivo usado sea evaluado.

Pero antes que nada conviene conocer todos los detalles.

Cómo funciona el plan canje

El plan canje de celulares de Mercado Libre contempla varias etapas.

Primero el usuario debe comprar un celular nuevo dentro de la plataforma, en aquella publicación que tenga el logo activo de “Plan Canje”.

“Mediante el Plan Canje las personas usuarias podrán acceder a una bonificación consistente en un monto en dinero a transferirse a sus cuentas Mercado Pago como consecuencia de la compra de un producto nuevo… y la entrega de un producto usado”, explican los términos y condiciones del programa.

Una vez realizada la compra, el cliente obtiene una cotización inicial de su teléfono viejo mediante una herramienta online. Para ello debe declarar marca, modelo, capacidad y estado del dispositivo. El sistema valida esa información y arroja un monto estimado.

No obstante, aclaran que ese valor es preliminar y puede modificarse tras la inspección física: “La cotización inicial podrá no coincidir con el monto final de bonificación, ya que sólo es un valor de referencia aproximado y condicional”, establece el reglamento.

El siguiente paso es la entrega del equipo usado. El comprador debe enviarlo sin costo en cualquier sucursal de Andreani, junto con un comprobante firmado denominado ARCA. La empresa subraya que si el usuario no cumple con los requisitos, como la correcta preparación del envío o la eliminación de información personal del celular, el canje puede cancelarse.

El teléfono recibido es revisado para validar que los datos declarados por el usuario coincidan con su estado real. Si se aprueba ese paso, se confirma la cotización inicial; si no, se informa una nueva cotización definitiva. El usuario puede aceptarla o rechazarla en un plazo de siete días. En caso de rechazo, el equipo se devuelve sin remuneración alguna.

Montos, beneficios adicionales y condiciones del plan

La bonificación máxima se acreditará en la cuenta de Mercado Pago del usuario en un plazo de hasta dos días hábiles luego de confirmada la operación. Es condición que la persona tenga completo el proceso de validación de identidad en la billetera virtual, ya que de lo contrario el dinero no podrá acreditarse.

Según la información difundida, el programa contempla montos de hasta $700.000 en algunos modelos de celulares. Sin embargo, la campaña actual incluye un beneficio específico para quienes adquieran un equipo Samsung. “Desde el 30 de septiembre, Mercado Libre suma beneficios adicionales en alianza con Samsung. Quienes compren un celular nuevo de la marca podrán acceder a un descuento de hasta $550.000, acumulable al dinero a acreditar según el valor del usado a entregar”, detalla el comunicado.

Entre las condiciones de admisión del programa se incluyen requisitos técnicos y legales. El celular debe tener un código IMEI válido, no puede estar bloqueado ni figurar en listas negras por robo o hurto, no debe presentar daños severos que impidan su funcionamiento y tiene que estar libre de bloqueos de cuentas como iCloud o Find My iPhone. En caso de que el equipo no cumpla con esas condiciones, el canje puede rechazarse y el dispositivo no será devuelto si está denunciado como robado.

Los organizadores del plan advierten además que cada compra de un celular nuevo admite un solo equipo usado para canjear. “La persona usuaria no podrá recibir más de una bonificación por producto elegible y solo podrá acceder a un plan canje a la vez”, señalan los términos.

En cuanto a la operatoria, Mercado Libre aclara que la bonificación no puede cobrarse en efectivo ni transformarse en otro bien. La acreditación se realiza exclusivamente en la cuenta digital del usuario y desde allí puede utilizarse para pagos o transferencias dentro del ecosistema de Mercado Pago.

El Plan Canje está sujeto a varios condicionantes. Por ejemplo, la bonificación se cancela automáticamente si el comprador devuelve el celular nuevo dentro de los diez días legales o desconoce la operación con su tarjeta. También se anula si no se cumple con los plazos de envío del dispositivo usado o si el usuario omite firmar el comprobante ARCA.

El esquema busca garantizar trazabilidad y seguridad en la operación. Según los organizadores, “una vez confirmado en el Plan Canje, la persona usuaria está transfiriendo la propiedad del producto usado al comprador, por lo que éste no tiene obligación alguna de devolverlo tras su adquisición”.