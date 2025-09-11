Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Mendoza: el gobernador Cornejo recibió a policías que actuaron en el dramático caso de la estudiante que fue armada a una escuela

El pánico se apoderó ayer de la comunidad educativa de La Paz, en la provincia de Mendoza, cuando una adolescente de 14 años irrumpió armada en la escuela Marcelino Blanco y disparó en tres ocasiones, generando una situación de máxima tensión que se prolongó durante más de cinco horas.

Luego, la nena se entregó a las autoridades y se evalúan los pasos a seguir. La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, en conferencia de prensa, afirmó que la menor será derivada a un centro de salud: ella está óptima físicamente, pero el abordaje médico será desde el lado de la salud mental.

El gobernador Alfredo Cornejo, publicó en sus redes sociales: “Lo que vivimos ayer en La Paz nos conmovió profundamente y nos sigue interpelando. Una situación extrema que involucró a una menor y que puso a prueba a todo nuestro sistema, activando protocolos en seguridad, salud y educación. Hoy recibí en mi despacho a los negociadores, quienes trabajaron durante horas con profesionalismo, coraje y humanidad para que el operativo concluyera de manera exitosa, sin poner en riesgo ninguna vida. Su tarea fue decisiva y mostró el valor de contar con los recursos necesarios y fundamentalmente con equipos altamente preparados para enfrentar situaciones críticas. A ellos, en especial a la Fuerza de Operaciones Especiales y a todos los que intervinieron en el operativo, mi reconocimiento y gratitud. Por razones de seguridad, sus rostros se mantienen reservados. Es fundamental preservar el anonimato de estos profesionales para garantizar su intervención en futuras negociaciones”.

  • Dalmacio Mera, insaciable: el defensor del pueblo pide 344 millones para sostener sus nuevas funciones

    Dalmacio Mera, insaciable: el defensor del pueblo pide 344 millones para sostener sus nuevas funciones

    Dalmacio Mera solicitó al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Hacienda un refuerzo presupuestario de 344 millones de pesos para garantizar el funcionamiento de la institución durante el segundo semestre de 2026. La petición responde a la ampliación de funciones al asumir parte de las tareas del extinto Ente Regulador y de la Defensoría de…

  • Secuestran más de una tonelada de marihuana

    Secuestran más de una tonelada de marihuana

    La policía de Misiones interceptó una camioneta reportada como hurtada que transportaba presunta marihuana tras una persecución en Paso del Tigre en Puerto Leoni. Personal de la UR-IX Jardín América, la Comisaría de Puerto Leoni y la División de Drogas Peligrosas realizaron un procedimiento en la localidad de Paso del Tigre, que permitió el secuestro de…

  • Rebelión en La Fray: Arellano iniciará una investigación sumaria por los reclamo de estudiantes y padres

    Rebelión en La Fray: Arellano iniciará una investigación sumaria por los reclamo de estudiantes y padres

    El rector de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), Oscar Arellano, se pronunció hoy sobre la polémica en la Escuela Preuniversitaria Fray Mamerto Esquiú, donde familiares de los estudiantes solicitaron su intervención en el conflicto por supuesto maltrato de la Directora. Arellano explicó que se reunió con los padres porque consideraba que, ante este tipo de situaciones, el diálogo…

  • Mendoza: el gobernador Cornejo recibió a policías que actuaron en el dramático caso de la estudiante que fue armada a una escuela

    Mendoza: el gobernador Cornejo recibió a policías que actuaron en el dramático caso de la estudiante que fue armada a una escuela

    El pánico se apoderó ayer de la comunidad educativa de La Paz, en la provincia de Mendoza, cuando una adolescente de 14 años irrumpió armada en la escuela Marcelino Blanco y disparó en tres ocasiones, generando una situación de máxima tensión que se prolongó durante más de cinco horas. Luego, la nena se entregó a las autoridades y se evalúan los pasos a…

  • Catamarca: primera cirugía laparoscópica en Belén

    Catamarca: primera cirugía laparoscópica en Belén

    En el Hospital “Dr. Segundo Enrique Muñiz” de Belén se llevó a cabo la primera cirugía laparoscópica del departamento, lo que representa un avance significativo para la comunidad, ya que se trata de una técnica que ofrece una recuperación más rápida y menos invasiva para los pacientes.Esta cirugía fue posible gracias a la adquisición de…

  • Octava fecha del Torneo Clausura: cronograma de partidos

    Octava fecha del Torneo Clausura: cronograma de partidos

    Belgrano de Córdoba recibirá este jueves a San Martín de San Juan, en el partido que marcará el inicio de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se llevará a cabo este jueves a las 20, en el Estadio Julio César Villagra, y se podrá ver a través…