Mendoza: el gobernador Cornejo recibió a policías que actuaron en el dramático caso de la estudiante que fue armada a una escuela

El pánico se apoderó ayer de la comunidad educativa de La Paz, en la provincia de Mendoza, cuando una adolescente de 14 años irrumpió armada en la escuela Marcelino Blanco y disparó en tres ocasiones, generando una situación de máxima tensión que se prolongó durante más de cinco horas.

Luego, la nena se entregó a las autoridades y se evalúan los pasos a seguir. La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, en conferencia de prensa, afirmó que la menor será derivada a un centro de salud: ella está óptima físicamente, pero el abordaje médico será desde el lado de la salud mental.

El gobernador Alfredo Cornejo, publicó en sus redes sociales: “Lo que vivimos ayer en La Paz nos conmovió profundamente y nos sigue interpelando. Una situación extrema que involucró a una menor y que puso a prueba a todo nuestro sistema, activando protocolos en seguridad, salud y educación. Hoy recibí en mi despacho a los negociadores, quienes trabajaron durante horas con profesionalismo, coraje y humanidad para que el operativo concluyera de manera exitosa, sin poner en riesgo ninguna vida. Su tarea fue decisiva y mostró el valor de contar con los recursos necesarios y fundamentalmente con equipos altamente preparados para enfrentar situaciones críticas. A ellos, en especial a la Fuerza de Operaciones Especiales y a todos los que intervinieron en el operativo, mi reconocimiento y gratitud. Por razones de seguridad, sus rostros se mantienen reservados. Es fundamental preservar el anonimato de estos profesionales para garantizar su intervención en futuras negociaciones”.