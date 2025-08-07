Meet Up 2025: Gran interés de tours operadores de Brasil, México y Argentina por Catamarca

Representantes del sector público y privado de Catamarca mantuvieron rondas de negocios con tours operadores de Brasil, México y del país, en el marco del Meet Up Argentina 2025, el evento más importante del turismo de reuniones que se desarrolla el 6 y 7 de agosto en el Centro de Convenciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín destacó la importancia de seguir participando y posicionar a Catamarca en el segmento de turismo reuniones para romper la estacionalidad. “Durante la jornada de ayer tuvimos muchas consultas en las rondas con organizadores de eventos corporativos y deportivos y hoy continuaremos confiando en lograr acuerdos”, expresó.

Además, en el espacio institucional que tiene la provincia en el marco de este evento, recibieron consultas de agencias de Buenos Aires que se especializan en turismo de bodas, un nuevo segmento para el cual desde el área de Turismo de Catamarca consideraron que la provincia tiene mucho potencial.

El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte promociona en conjunto con la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de Catamarca Capital, el municipio de Tinogasta, Jumeal viajes, y Puna aventura, la infraestructura y los servicios turísticos existentes en la provincia para ser sede de congresos, convenciones, ferias, exposiciones y eventos deportivos.

Ente Norte Turismo

La secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín participó junto a las autoridades de las áreas de turismo de Jujuy, Salta, Tucumán y La Rioja en la reunión del Ente Norte Turismo concretada este miércoles 6 de agosto, en el marco del evento “Meet Up Argentina 2025”.

Durante el encuentro trabajaron en el Plan Estratégico de Marketing de la región Norte, abordaron detalles de la participación en la Feria Internacional de Turismo, que se realizará del 27 al 30 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires, y futuras acciones estratégicas de promoción del Ente Norte.

Por la tarde, Quarín estuvo en la 172° Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT), que estuvo encabezada por el presidente del CFT, Valentín Díaz Gilligan, y contó con la participación del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli. Durante el encuentro se abordó una agenda de temas que tuvo como eje central el objetivo de hacer atractivo el destino Argentina en el exterior.