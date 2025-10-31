Medalla de Oro para alumno catamarqueño de la ENET en Olimpiadas Nacionales de Física

El alumno Omar Mijael Soto Acosta, quien cursa 4° año de la Escuela Preuniversitaria ENET N° 1, representó a la escuela en la instancia nacional de la 35° Olimpiada Argentina de Física, realizada en la ciudad de Córdoba.

Bajo la guía del docente asesor Omar Soto, obtuvo una destacadísima participación que lo llevó a recibir los siguientes reconocimientos:

Primer Premio – Medalla de Oro

Premio Alberto Pascual Maiztegui al puntaje más alto de la prueba

Premio Víctor Hugo Hamity a la mejor solución de la prueba teórica

Desde la institución expresaron su alegría por el logro alcanzado: “¡Felicitamos a Mijael por su esfuerzo, dedicación y excelencia académica! Su logro nos llena de orgullo y refleja el compromiso de nuestros estudiantes y docentes con la ciencia y la educación pública.”

Por su parte, el profesor Soto expresó: “La verdad que fue un logro enorme, para nosotros como institución y para Catamarca, entre tantas provincias de todo el país que participaron. Que haya sido la mejor prueba de su nivel, la verdad que es un logro enorme.”