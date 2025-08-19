“Me quedo sin trabajo”, el posteo de María Eugenia Vidal buscando empleo en el sector privado tras quedar afuera de las listas

Luego de que el PRO llegue a un acuerdo con La Libertad Avanza en la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal fue una de las dirigentes que decidieron repudiar la medida y no participar de las Elecciones 2025. Sin planes políticos para 2026, se lanzó a buscar empleo en el sector privado.

La exgobernadora de PBA utilizó su cuenta de LinkedIn para reflexionar sobre la incursión de los trabajadores del sector público en el privado y aprovechó para postularse para nuevas oportunidades.

“Cuando uno hace política, pareciera que toda esa experiencia se pone en pausa. O en duda como si todo lo aprendido no fuera aplicable más allá del Estado”, dijo luego de repasar sus currículum.

Finalmente, la legisladora cerró con una incógnita para sus seguidores: “¿Qué me recomiendan aprender en esta nueva etapa? Me interesa leerlos. De verdad“.

El posteo completo de María Eugenia Vidal en LinkedIn

El 10 de diciembre me quedo sin trabajo.

Goberné, fui diputada, firmé y redacté leyes, tomé decisiones difíciles. Pero esta vez decidí no asumir ningún cargo. Porque elegí no ceder mis convicciones.

No es la primera vez, ya me pasó en 2019, cuando perdí la elección en la Provincia de Buenos Aires. Eso significa que tengo que salir a buscar trabajo en el privado. Durante dos años (con pandemia incluida) dí clases, trabajé para organismos internacionales, hice consultorías para el sector privado y asesoré a varias ONGS, pero nunca trabajé en relación de dependencia dentro de una empresa.

Tengo 51 años, soy licenciada en Ciencias Políticas por la UCA. Además de política, soy profesora en universidades como UDESA y Di Tella. Y como millones de argentinos, me toca reinventarme. Pero no es lo mismo hacerlo a los 50, que a los 20 o a los 30. Tenés más experiencia, más contactos, más aprendizajes… pero también más costumbres, más mañas, certezas y una zona de confort que cuesta mucho dejar atrás.

Cuando uno hace política, pareciera que toda esa experiencia se pone en pausa. O en duda como si todo lo aprendido no fuera aplicable más allá del Estado.

Entonces surgen las preguntas incómodas: ¿Hay riesgo en contratar a alguien que viene de la política? ¿O qué no sea oficialista? ¿Puede alguien con trayectoria en el Estado insertarse en el sector privado?

Mi camino en el Estado me dejó aprendizajes enormes:

1. Cuando toca armar equipos en vez de buscar 11 Messis (culpa de mi esposo, mis referencias muchas veces son futboleras, no me juzguen), lo mejor es buscar 11 buenas personas, idóneas y que tengan las ideas frescas. Las grandes transformaciones SIEMPRE son en equipo.

2. A la hora de destinar recursos muchas veces hay que elegir entre lo malo y lo horrible.

3. Que siempre es mejor dar la cara cuando las cosas no salen como lo esperas.

4. Y que por más buenas ideas, lo importante es tener un método para implementarlas.

Les pregunto a ustedes: ¿Cómo encararian ustedes esta búsqueda? ¿Qué miran cuando reciben un perfil que viene del sector público y quiere hacer la transición al privado?

Todo el tiempo pedimos que quienes se dedican a la política entiendan al sector privado, que no vivan toda la vida del Estado, que sepan lo que es trabajar como cualquier empleado o emprendedor. Pero cuando llega el momento, ¿Estamos dispuestos a darles ese lugar?

¿Qué me recomiendan aprender en esta nueva etapa? Me interesa leerlos. De verdad.