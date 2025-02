“Me cagaron la carrera”: podrían desvincular a Jonatan Viale de TN tras la filtración de la entrevista con el Presidente Milei

Rumores indican que el periodista Jonatan Viale podría ser desvinculado de TN tras la filtración de un comprometedor momento durante su entrevista con el presidente Javier Milei. El hecho generó un escándalo sin precedentes y dejó en evidencia la presunta falta de imparcialidad del entrevistador.

En plena controversia por la estafa cripto de $LIBRA, promocionada por Milei en sus redes sociales, el presidente brindó un descargo en una entrevista grabada con Viale. Durante la conversación, el mandatario intentó minimizar su responsabilidad, argumentando que solo había “difundido” el proyecto y culpando a las víctimas de la estafa. Sin embargo, lo más grave ocurrió cuando se filtró que un asesor presidencial interrumpió la entrevista para modificar una respuesta.

Esto sucedió justo después de que Milei y Viale ironizaran sobre “pactar preguntas”. El periodista le había consultado al presidente si iba a monitorear la causa judicial, a lo que éste respondió que el mismo ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se encargaría del asunto. Fue entonces cuando Santiago Caputo, asesor presidencial, irrumpió en la grabación y sugirió modificar la respuesta para evitar un escándalo.

Las imágenes muestran a Caputo dando indicaciones a Milei y a Viale, quien, lejos de oponerse, aceptó editar la pregunta. “Si, ya sé por qué. Si entiendo, le puede traer un quilombo judicial. A ver, cómo veníamos…”, se lo escucha decir al periodista, quien luego reformula la pregunta según la sugerencia del presidente.

Si bien esta parte de la entrevista no salió al aire en TN, sí se transmitió en vivo por YouTube, desde donde fue recortada y viralizada por los usuarios. Esta revelación golpea fuertemente la credibilidad de Jony Viale, ya que lo muestra admitiendo en video su predisposición a modificar preguntas para no perjudicar al presidente, dejando en duda su imparcialidad.

En redes sociales, la indignación no se hizo esperar. Muchos acusan a Viale de ser cómplice de un periodismo sesgado y aseguran que la filtración podría haber sido una estrategia deliberada de directivos del Grupo Clarín complotados con el PRO, encabezado por Mauricio Macri para darle un golpe político a Milei en represalia por sus recientes enfrentamientos de cara a las próximas elecciones. También podría ser una jugada contra el propio Jonatan Viale Viale, quien en los últimos años había virado de un periodismo afín al macrismo hacia una postura oficialista de Milei.

El hecho deja al descubierto la hipocresia de Milei al hablar en contra de los medios “a fines a la casta” o sobre “periodistas ensobrados”. El mayor perjudicado en la situación es Jonatan Viale Viale, ya que su credibilidad como periodista quedó seriamente cuestionada. Si bien aún no se ha confirmado su desvinculación, rumores indican que TN estaría analizando la situación. De concretarse, sería un duro golpe para su carrera y un nuevo sismo en el mundo del periodismo político argentino.

En la red X comenzó a circular durante la madrugada un supuesto chat entre Jonatan Viale y una persona de la producción, donde el periodista exige respuestas tras la filtración del video. En la conversación, Viale lanza durísimas frases como: “LA PUTA QUE LOS PARIÓ A TODOS USTEDES” y “SIEMPRE SUPE QUE ME QUERÍAN CAGAR”, señalando una presunta traición dentro del medio en el que trabaja. También expresa su frustración al afirmar que “ME CAGARON LA CARRERA”, sugiriendo que su futuro profesional está en riesgo tras la difusión del escándalo. Este chat podría ser o no real, pero no sorprendería que lo fuera teniendo en cuenta el calibre del escándalo que supone una filtración así.

Fuente: Contexto