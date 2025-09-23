Mayumana, show internacional con talento catamarqueño, en la inauguración de CATA

Este jueves 25 de septiembre se vivirá un momento histórico para la cultura catamarqueña con la inauguración de CATA (Centro de Arte y Tecnología Aplicada), un nuevo espacio cultural y turístico que resignifica el histórico edificio que durante más de 160 años fue sede del Gobierno provincial.

En el marco de esta apertura, programada para las 20.30 hs, se presentará un espectáculo de nivel internacional: Mayumana, la reconocida compañía fundada en Tel Aviv y próxima a cumplir 30 años en escena. Con más de 40 países recorridos y más de 15 millones de espectadores, Mayumana se destaca por su estilo único que combina ritmo, percusión con objetos no convencionales, danza, teatro, humor y acrobacias.

Este 2025, la compañía formó por primera vez un elenco latinoamericano, integrado por 12 artistas seleccionados por el director y creador Boaz Berman en un casting federal que reunió talentos de distintas provincias argentinas.

Entre ellos se destacan dos jóvenes artistas locales: Mel Gómez y Lucas Nazareno Gómez Leiva, quienes hoy integran la troupe de esta prestigiosa compañía internacional llevando el talento catamarqueño a los escenarios del mundo y regresando a su tierra natal en esta ocasión tan significativa. “Como catamarqueña me da mucha emoción regresar junto a mi hermano, de la mano de esta propuesta tan prestigiosa a nivel internacional. Es una oportunidad hermosa para devolver a la provincia un poco de todo lo que nos ha brindado en nuestra formación desde la infancia”, expresó Mel Gómez.

Durante la inauguración, el público podrá disfrutar de escenas de su show Currents, que iniciará en la explanada de la exCasa de Gobierno, en Sarmiento y República, y continuará luego con una intervención en el emblemático Patio de las Palmeras, invitando a los presentes a ser parte de un espectáculo que trasciende las palabras y celebra el lenguaje universal del ritmo y el movimiento.

Sobre CATA

CATA abre sus puertas como un espacio cultural y turístico que invita a experimentar la identidad viva de la provincia, uniendo arte, cultura y tecnología en experiencias interactivas y sensoriales que enlazan arqueología, cultura textil, mitología, arquitectura, identidad y minería, tejiendo una narrativa que conecta pasado, presente y futuro. Se podrá visitar, desde el sábado 27 de septiembre, con entrada libre y gratuita, de lunes a viernes de 9 a 14 y de 15 a 21 hs, y los sábados, de 9 a 14 hs.

En el caso de visitas grupales, de escuelas o contingentes, deben reservar y coordinar sus visitas con anticipación, vía whatsapp al 383 4220467.