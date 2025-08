Máximo Kirchner no descartó postularse: “Si Cristina me dice que tengo que ir, se hace”

El diputado nacional y presidente del PJ bonaerense reconoció que no busca una candidatura, pero afirmó que acataría una decisión de Cristina Fernández de Kirchner. También pidió desdramatizar las diferencias internas en el peronismo y llamó a la sociedad a involucrarse más.

A veinte días del cierre de listas para las elecciones legislativas nacionales, Máximo Kirchner dejó abierta la puerta a una eventual candidatura. “Si Cristina mañana me dice que ‘tenés que ir vos’, y hay un acuerdo para que sea candidato, haremos todo lo que tengamos que hacer”, expresó el líder de La Cámpora durante una entrevista en el programa “El Fin de La Metáfora”, emitido por el canal de streaming de Cenital.

Kirchner aclaró que no está abocado a ser candidato y recordó que en 2023 se presentó solo porque se lo pidieron en un contexto difícil para el peronismo. “Vengo de ser candidato cuando no quise serlo. Me pidieron que vaya y no quería, por motivos políticos y personales. Bueno, hubo que acompañar porque era un momento muy complejo”, explicó.

Consultado sobre la situación interna del peronismo, señaló: “No me desvelo para mantener vigencia política”. Y recordó que renunció a la jefatura de bloque del Frente de Todos, un cargo muy codiciado, durante la presidencia de Alberto Fernández. “Siempre es una responsabilidad los intereses de la gente”, añadió.

Sobre las tensiones actuales dentro del espacio, apuntó: “Planteé hace meses esta discusión y fuimos señalados como agentes de la división. Cuando lo planteamos, nos decían ‘la unidad, dejen de pelear Axel y Máximo’, ahora los que decían ‘dejen de pelear’ se quieren pelear”.

Además, se refirió a figuras del espacio como Juan Grabois y Sergio Massa. Consideró que ambos “son personas muy valiosas” y relativizó los roces surgidos por la falta de PASO. “No escuché a Sergio la vocación de ser candidato. Todos los espacios políticos han tenido la potestad de expresar sus ideas”, afirmó. Y subrayó que “un diputado más o menos puede habilitar el quórum o no para que haya fondos para el Hospital Garrahan y las universidades nacionales”.

También hubo un repaso de su relación con Axel Kicillof: “Tenemos una visión similar sobre el país, pero puede haber diferencias en cómo implementar las políticas”. Y consideró que “no puede ser tan dramática una diferencia política”.

“Si todos ponemos un poquito, empezamos a restar dramatismo a las cosas. Aunque nos prive de algunos votos o clicks, si bajamos un poco y tratamos de ordenar a nuestro país, va a ser mejor”, opinó.

En cuanto a su cuestionado rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional durante el mandato de Alberto Fernández, Kirchner fue enfático: “Se firmó el acuerdo con el FMI y gobernó Milei”.

Finalmente, al ser consultado sobre la desafección ciudadana con la política, hizo un llamado a la participación: “Creo que la sociedad tiene que involucrarse más. Yo apuesto a que intervenga más, incluso si eso significa que no me elija a mí o al espacio que represento. Que vaya a votar en blanco si quiere, pero que participe”.