Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Mauricio Macri consideró “positivo” el nombramiento de Santilli

El ex presidente Mauricio Macri celebró la designación de Diego Santilli cómo ministro del Interior y aseguró que “es una incorporación muy positiva”.

Además, el líder del PRO sostuvo que Santilli “podrá articular con los gobernadores la implementación de las reformas” que se necesitan.

“Quiero felicitar a @diegosantilli por su designación como nuevo ministro del Interior. Es una incorporación muy positiva para el Gobierno. Como dirigente del PRO de gran experiencia, confío en que, en este momento clave, podrá articular con los gobernadores la implementación de las reformas que necesitamos. Esta es una gran oportunidad para el futuro de la Argentina que todos queremos que salga bien”, expresó Macri.

El ex mandatario había cuestionado la designación de Manuel Adorni cómo jefe de Gabinete, por considerar que no tiene experiencia para el cargo.

Macri estaba junto a Milei en la quinta de Olivos el viernes último cuando se conoció la renuncia de Guillermo Francos y el nombramiento de Adorni.

  • Mauricio Macri consideró “positivo” el nombramiento de Santilli

    Mauricio Macri consideró “positivo” el nombramiento de Santilli

    El ex presidente Mauricio Macri celebró la designación de Diego Santilli cómo ministro del Interior y aseguró que “es una incorporación muy positiva”. Además, el líder del PRO sostuvo que Santilli “podrá articular con los gobernadores la implementación de las reformas” que se necesitan. “Quiero felicitar a @diegosantilli por su designación como nuevo ministro del Interior. Es una…

  • Detienen a un joven por agresión en la zona Sur de la Capital de Catamarca

    Detienen a un joven por agresión en la zona Sur de la Capital de Catamarca

    A las 10:20 de la mañana de hoy, alertados por el SAE-911, efectivos de la Comisaría Novena, conjuntamente con sus pares del COEM-Kappa, llegaron hasta la intersección de la avenida Manuel Navarro y calle Arturo Oviedo, donde se estaba produciendo un desorden. En el lugar, los policías aprehendieron a un joven de apellido Dávila (28), quien habría intentado agredir físicamente con un…

  • Alumnos catamarqueños podrán formarse en la Universidad Torcuato Di Tella

    Alumnos catamarqueños podrán formarse en la Universidad Torcuato Di Tella

    El gobernador Raúl Jalil recibió en Casa de Gobierno al rector de la Universidad Torcuato Di Tella, Juan José Cruces, para dialogar sobre la oferta académica que posee dicha casa de estudios y la articulación de un programa de becas para estudiantes catamarqueños. En el encuentro, donde también estuvo presente el ministro de Educación, Ciencia…

  • Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

    Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

    En medio de los cambios en el Gabinete, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales este domingo para anunciar la designación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior. El recientemente electo diputado en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA) reemplazará a Lisandro Catalán, quien presentó su renuncia días atrás. El dirigente del PRO, que desde hacía tiempo…

  • Boca venció a Estudiantes en La Plata y es líder de la Zona A del Torneo Clausura

    Boca venció a Estudiantes en La Plata y es líder de la Zona A del Torneo Clausura

    Ganó Boca Juniors se impuso en el final del encuentro disputado en La Plata. Luego de un primer tiempo aburrido, todas las emociones llegaron en el el complemento. Exequiel Zeballos fue la figura del elenco dirigido por Claudio Úbeda. Fue el jugador más peligroso y también mostró la templanza para reponerse luego del penal errado. Marcó un lindo tanto que…

  • Murió atrapado por las llamas luego de estrellarse y que se prendiera fuego el utilitario

    Murió atrapado por las llamas luego de estrellarse y que se prendiera fuego el utilitario

    Sobre Ruta 5 y a pocos kilómetros de la capital de Córdoba, un hombre perdió el control del utilitario en que viajaba y se estrelló contra una columna de hormigón. El impacto fue tan violento que no pudo salir del vehículo a pesar de que comenzó a incendiarse y murió. El trágico hecho ocurrió durante la madrugada…

Publicidad 1 Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3 Publicidad 4