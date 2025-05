Mauricio Macri apuntó que el Gobierno es “el único responsable” de la caída de Ficha Limpia

El expresidente Mauricio Macri lamentó el rechazo del proyecto de Ficha Limpia en el Senado y apuntó contra Javier Milei, al señalar que el Gobierno es “el único responsable” de este resultado en la Cámara alta. El proyecto recibió 36 votos afirmativos y 35 negativos, sin embargo terminó cayéndose ya que necesitaba 37 favorables para alcanzar la minoría simple.

Si bien se anticipaba que los números estaban dados para que se promulgara la ley impulsada por Silvia Lospennato, candidata del PRO en la ciudad de Buenos Aires, a último momento dos senadores misioneros, que habían acompañado todas las propuestas del oficialismo desde el comienzo de la gestión del Gobierno, cambiaron su postura, resultando en la caída de la ley.

Macri duro con Bullrich y Rodríguez Larreta: “Fracasaron como candidatos porque priorizaron la vocación de poder”

“Es muy triste. Este gobierno defraudó a millones de argentinos. Teníamos la esperanza de ir hacia una sociedad normal, donde los corruptos no puedan participar de la política y donde hayan reglas de juego claras. Esta ley no se pudo haber caído nunca”, lanzó el exmandatario durante una entrevista en A24.

A su vez, criticó la decisión del Presidente de confrontar con el PRO y consideró que “equivoca al adversario otra vez”. Remarcó que su partido “no tiene ninguna responsabilidad” en el resultado parlamentario y agregó que Lospennato “batalló en soledad junto con una sociedad organizada durante nueve años mientras nos miraban como ridículos”.

En esta misma línea, señaló que 72 horas antes de la votación en el Senado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había afirmado que los votos estaban asegurados para la promulgación de la ley.

“Esto va más allá de una elección o una discusión de quién grita más. Se trata del camino de confianza y esperanza. Era un paso adelante que involucraba optimismo para mucha gente en el país”, dijo Macri.

El cruce entre en el PRO y La Libertad Avanza se intensifica a medida que se acercan las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, donde no lograron llegar a un acuerdo pese a las largas negociaciones por una alianza. La lista del oficialismo porteño estará encabezada por Lospennato, principal impulsora de Ficha Limpia, y el vocero oficial, Manuel Adorni, irá por LLA.

En este marco, Macri cuestionó la respuesta del Ejecutivo al rechazo del proyecto del PRO y planteó que esperaba que el mandatario hiciera cierta autocrítica. “Esperaba que el Presidente pida perdón, nos salió mal y que iban a buscar responsables. Pero no. No escuchamos nada violento ni enérgico contra Rovira, ni contra los senadores. De golpe Silvia Lospennato es el ogro”. Y sumó: “No es tan difícil decir ‘fracasé, me equivoqué, perdón’”.

Silvia Lospennato arremetió contra el oficislismo: “Me da asco que sigan subestimando a los argentinos”

Por su parte, diputada nacional y candidata del PRO agregó que el Gobierno “perdió una ley que llevaba el nombre del presidente” Javier Milei. “Me da asco que sigan subestimando a los argentinos; los argentinos perdimos y la corrupción ganó”, enfatizó.

Luego, le habló directamente al Presidente: “Yo confíe en su palabra. Cuando me pidió hace un mes postergar la sesión especial porque faltaban votos, yo confíe en su palabra. Confíe en usted, pero después de anoche perdí toda la confianza que tenía. Usted a mí me defraudó”, lanzó.