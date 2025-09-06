Radio TV Valle Viejo
Mató a su novio: autorizaron visitas conyugales a Nahir Galarza, pero el pedido de acceso a redes sociales sigue en evaluación

El Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú autorizó que Nahir Galarza, condenada a prisión perpetua por el homicidio de su novio Fernando Pastorizzo, reciba visitas conyugales en la Unidad Penal N°6 de Paraná, donde cumple su condena.

La medida fue confirmada a Elonce por el abogado defensor de Galarza, Augusto Lafferriere, quien presentó la solicitud. La jueza Elena Margarita Vicari resolvió que no existen impedimentos para que la joven pueda mantener encuentros con su pareja, identificada con las iniciales M. A., en los días y horarios previstos por el establecimiento penitenciario.

La autorización judicial se fundamenta en la garantía “del derecho a la privacidad, intimidad y libre vinculación entre personas”, amparada por el artículo 19 de la Constitución Nacional y los artículos 158 y siguientes de la Ley 24.660.

Nahir conoció a M. A. en junio de 2024 en un entorno poco convencional: las clases de Programación Informática que ofrece la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) dentro de la Unidad Penal Nº1 de Paraná. A la fecha, el joven ya no es un recluso, sino que se encuentra en libertad, pero el encuentro íntimo entre ambos depende de una autorización judicial.

Se recordará que la directora de la Unidad Penal N°6 “Concepción Arenal” de Paraná, había confirmado a Elonce que existen visitas conyugales, que se realizan en instalaciones de la Unidad Penal N°1 de Paraná. “Cuando una interna solicita mantener el vínculo con su pareja, ya sea otro detenido o una persona civil, se la incorpora a una lista de espera. Las visitas se realizan en instalaciones de la cárcel de hombres, donde funciona el sector de unidad conyugal, separado de los pabellones”, detalló la subprefecta Daniela Cuesta. Y aclaró: “Debido a que el número de espacios es limitado frente a la demanda, se generan listas de espera para este tipo de encuentros”.

En paralelo, el Tribunal también habilitó que Galarza rinda un examen de la carrera de Psicología Social que cursa a distancia. La evaluación se llevará adelante el próximo 12 de septiembre de manera virtual a través de Google Meet.

Nahir también pidió a la Justicia permiso para usar redes sociales

Sin embargo, la Justicia no hizo lugar al pedido de la defensa para que la interna acceda a un dispositivo móvil con conexión a internet y redes sociales. El Juzgado corrió vista al Ministerio Público Fiscal, que deberá expedirse sobre la procedencia o no de esa solicitud.

Cabe recordar que en 2019, Galarza fue sancionada luego de publicar en su cuenta de Facebook fotos tomadas desde su celda, lo que derivó en la incautación de un teléfono celular y una sanción disciplinaria. Desde entonces, no volvió a tener presencia en plataformas digitales.

Nahir Galarza pidió a la Justicia permiso para usar redes sociales (foto archivo)

El planteo de la defensa vuelve a abrir el debate sobre el uso de redes sociales por parte de personas privadas de libertad. Lafferriere sostuvo que “la pena que recayó sobre Nahir es de restricción ambulatoria, pero ello no implica restringir otros derechos, como el de comunicarse con amigos y allegados”.

Además, señaló que “la ley que impide el uso de celulares en las cárceles es de los años ’90 y hoy la comunicación se desarrolla principalmente a través de las redes sociales”.

Actualmente, Nahir Galarza mantiene una relación de pareja y continúa sus estudios desde la unidad penal. En 2031, cuando cumpla la mitad de su condena, podrá solicitar salidas transitorias con fines familiares o sociolaborales.

