Mató a dos hombres y dijo que lo hizo porque recibió una orden en “mensaje encriptado” de una cucaracha

Un hombre de Nuevo México enfrenta cargos por el asesinato de dos personas y dejó una declaración perturbadora ante las autoridades.

El sospechoso, identificado como Alexis Hernández, de 25 años, aseguró que una cucaracha le envió un “mensaje encriptado” que le ordenaba matar.

El caso fue revelado por la Oficina del Sheriff del Condado de Bernalillo, que investiga los hechos ocurridos el pasado viernes 7 de noviembre.

Según los investigadores, él habría reconocido que las muertes fueron motivadas por ese supuesto mensaje y que había interpretado señales a su alrededor que no podía ignorar, por lo que ahora la policía sostiene que actuó en un estado de delirio o paranoia extrema.

Cómo fue el crimen

El operativo comenzó cuando agentes respondieron a un llamado por disparos cerca de la cuadra 1400 de Entrada Bonita SW, alrededor de las 22:27. Al llegar, encontraron dos hombres adultos muertos dentro del domicilio con heridas de arma de fuego.

Los policías encontraron un cuerpo con heridas de bala en la parte delantera de la casa. La segunda víctima fue localizada en un departamento anexo con lesiones compatibles con arma blanca, aunque también habría recibido disparos.

Además de las víctimas, en la vivienda había tres adultos más y dos niños pequeños. Los testigos fueron detenidos para ser interrogados y los menores fueron retirados sin que sufrieran lesiones.

En ese mismo momento, la policía detuvo a Hernández, que seguía armado en el lugar. A la mañana siguiente fue trasladado al Centro Metropolitano de Detención, donde la Fiscalía le imputó dos cargos de asesinato en primer grado.

La orden judicial indica que el asesino había comprado días antes una pistola Glock para “protegerse”.

La confesión del asesino

En la declaración jurada de la orden de arresto presentada ante el Tribunal Metropolitano del Condado Bernalillo se detalla que Hernández recibió a los agentes en la puerta principal de la casa.

Tenía una pistola en la cintura y un sable militar en el costado, y dijo sin rodeos que había dos cadáveres en el interior.

También aseguró haber pertenecido a la Infantería de Marina y manifestó que “tenía que hacer lo que tenía que hacer”.

Según la investigación, una de las víctimas era el propietario del hogar, identificado como Héctor Ríos, quien Hernández afirmó que lo acosaba instalando cámaras en las luces para espiarlo y que escuchaba voces proveniente de los conductos de ventilación.

El sospechoso aseguró que había sido guiado por una cucaracha a través de un “mensaje cifrado” que le ordenaba matar al propietario porque “odiaba a las cucarachas”.

El acusado insistió en que nunca quiso dañar a los dos niños presentes ni pensaba llevárselos, pero reconoció que vieron lo que había sucedido.

Cómo sigue la causa

La policía continúa recabando testimonios y pruebas para determinar si Hernández actuó bajo un trastorno mental o si tenía un conflicto previo con las víctimas.

La Oficina del Sheriff informó que la identidad completa de los involucrados será difundida una vez que los familiares reciban notificación y la investigación avance. Mientras tanto, Hernández permanece bajo custodia a la espera de la audiencia inicial.

