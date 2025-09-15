Mataron de un tiro en la cara a un militante del Movimiento Evita

Sebastián Carrillo, militante del Movimiento Evita, fue asesinado de un tiro en la cara este domingo en el Barrio Independencia de José León Suárez, jurisdicción del partido de San Martín, a una cuadra de la Villa Curita, en medio de un supuesto tiroteo entre bandas, indicaron fuentes cercanas a la víctima.

La bala que lo mató entró por su lagrimal izquierdo. El tirador todavía sigue prófugo. En la zona, aseguran que Carrillo ni siquiera fue una víctima del fuego cruzado. Se refugiaba en la casa de su novia y recibió el disparo cuando acercó su cara a una ventana. El posible motivo del tiroteo sería una pelea por el control narco en el lugar, que lleva a balaceras frecuentes en el territorio. Cuando el fuego cesó, la familia de su novia lo trasladó a una sala de la zona. Luego, fue derivado al Hospital Evita, donde fue pronunciado muerto.

Leonardo Grosso, ex diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, es uno de los mayores referentes del Movimiento Evita. Este mediodía se encontraba a las puertas del Cementerio Municipal de San Martín, a la espera de la llegada del cuerpo de Carrillo. Desde allí, aseguró a Infobae: “La novia de Sebastián llamó al 911. La Policía, que tiene una comisaría a ocho cuadras, nunca llegó. Esto no es un hecho aislado. Estamos hartos de que sea algo habitual. Es necesario que armemos una mesa judicial y política para abordar el problema”.

Por lo pronto, no se hallaron cámaras de seguridad que muestren la secuencia del hecho. Tampoco se encontraron testigos dispuestos a hablar.El miedo en la zona era evidente.