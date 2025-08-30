El exdiputado ucraniano Andrii Parubii, quien presidió el Parlamento entre 2016 y 2019, fue asesinado a tiros este sábado en Leópolis, en el oeste de Ucrania. El ataque ocurrió alrededor del mediodía en el distrito de Sykhiv, cuando un hombre vestido como repartidor se acercó por detrás a Parubii y le disparó antes de huir en una bicicleta eléctrica.

Según las autoridades, el político recibió cinco impactos, aunque en el lugar se hallaron siete casquillos. El presidente Volodímir Zelenski calificó el hecho como un “horrible asesinato” y prometió una investigación exhaustiva para esclarecer los motivos y circunstancias del crimen.

Parubii fue una figura destacada en los movimientos proeuropeos de Ucrania, participando activamente en la Revolución Naranja de 2004 y en las protestas del Maidán en 2014, donde lideró la “Autodefensa de Maidán”, una fuerza civil que protegía a los manifestantes. Durante la ocupación ilegal de Crimea y la ofensiva en el Donbás, ocupó el cargo de secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional.

Su papel en estos eventos lo convirtió en un objetivo frecuente de la desinformación rusa. El actual presidente del Parlamento, Ruslan Stefanchuk, lo recordó como un “defensor constante del Estado ucraniano” y expresó sus condolencias a la familia y amigos de Parubii.

El asesinato de Parubii ha generado conmoción en Ucrania y en la comunidad internacional, y las autoridades continúan con la búsqueda del responsable del ataque.