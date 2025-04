Mataron a balazos a un empresario hotelero en Córdoba: investigarán un presunto ajuste de cuentas

Luego de que denunciaran el hallazgo de un cuerpo acribillado en pleno centro de Villa María, Córdoba, las autoridades confirmaron que la víctima se trataba de Gabriel Alejandro Piedecasas, un empresario hotelero de 55 años, que se había radicado en la ciudad hace poco tiempo.

El crimen ocurrió este sábado alrededor de las 6:30 horas en la calle Mendoza al 1100, a escasos metros de la intersección con San Martín. Después de que se diera la alerta de que había sucedido un tiroteo en la zona, el personal de la Policía de Córdoba halló el cuerpo con múltiples impactos de bala.

Poco después de que se constatara que el empresario murió producto de, al menos, seis balazos, la investigación quedó a cargo de la fiscal de Segundo Turno de Villa María, Juliana Companys, quien ordenó una serie de medidas urgentes para intentar esclarecer cómo se dio la secuencia de hechos que desencadenaron en la muerte.

Hasta el momento no se registraron detenciones y no se informó oficialmente sobre el móvil del crimen, aunque la principal hipótesis apuntaría a que se habría tratado de un presunto “ajuste de cuentas”. Sin embargo, las autoridades no dieron muchos detalles sobre el proceso, debido a que buscarán mantener un fuerte hermetismo sobre el avance de la causa.

Según la información publicada por ElDoce.tv, los investigadores indicaron que los registros de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona serán claves para reconstruir los movimientos previos al ataque y dar con los autores.

Por otro lado, los investigadores plantearon que las balas que asesinaron al empresario habrían correspondido a un arma de fuego calibre 11.25 milímetros. De acuerdo con los datos proporcionados por El Puntual, la víctima se había mudado hace poco tiempo a Villa María, por lo que no era conocido en el lugar.

A pesar de su reciente mudanza, Piedecasas había estado vinculado durante varios años al rubro hotelero en Villa Carlos Paz. Su nombre no figuraba en investigaciones anteriores, aunque las autoridades no descartan ninguna línea de trabajo en esta etapa inicial tras señalarse que no había tenido gran notoriedad en el rubro turístico.