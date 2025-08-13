Masacre en Misiones: “No podíamos imaginar que él fuera capaz de esto”, dijo el hermano de una de las víctimas

La comunidad del barrio San Lorenzo, en Posadas, permanece conmocionada tras la trágica masacre familiar ocurrida, que dejó dos hijos asesinados y dos familiares graves luchando por sus vidas. Gustavo Vieira, hermano de Paola, una de las víctimas internadas, reconstruyó detalles y emociones de un hecho que aún duele en el barrio y en la familia.

Gustavo relató que su hermana Paola se encuentra en estado de shock y con golpes múltiples en la cabeza y el cuerpo, aunque sin cortes profundos. “Está embarazada de tres meses y la última información que tenemos es que está muy golpeada, pero esperamos que salga de peligro”, contó. Por su parte, el ex cuñado, también herido, ya salió de peligro tras recibir atención médica. “Le cosieron la herida en el cuello y afortunadamente está estable”, agregó.

Respecto al agresor, José Ricardo Ferreyra, Gustavo describió que era una persona “muy cerrada, con días en que se aislaba y otros en los que simplemente visitaba a su padre. No mostraba signos de violencia, pero sí era muy celoso. Andaba detrás de mi hermana, la hostigaba, le mandaba mensajes para que volviera con él”, contó. La pareja estaba separada y en trámite de divorcio, aunque él seguía visitando a sus hijos.

Sobre la relación familiar, Gustavo explicó que, tras el nacimiento del hijo discapacitado, la familia se había distanciado, pero nunca imaginaron que su hermano pudiera llegar a cometer tal acto. “Era alguien que les dio todo a los chicos, no podíamos creer que llegara a esto”, expresó con dolor.

Finalmente, Gustavo lamentó la pérdida de sus sobrinos, Evelyn y Mariano: “Es muy difícil despedir a un hijo, a una hija, más cuando son inocentes y llenos de vida”, dijo conmovido.

La familia espera la recuperación de Paola y Hugo, mientras la comunidad sigue intentando entender y asimilar esta tragedia que marcó a todos.

“Lo más triste es despedir a un sobrino”, lamentó la hermana del hombre que mató a sus hijos y se suicidó.

Julia Ferreyra, hermana del hombre que asesinó a sus dos hijos e hirió gravemente a su ex pareja y a su cuñado en el barrio San Lorenzo de Posadas, habló con Misiones Online sobre el dolor que atraviesa la familia.

Continúa la conmoción por el brutal hecho ocurrido en el barrio San Lorenzo, donde José Ricardo Ferreyra asesinó a sus dos hijos, hirió gravemente a su ex pareja y a su cuñado, y luego se quitó la vida. Julia Ferreyra, hermana del agresor, habló con Misiones Online y expresó el profundo dolor que vive la familia.

“Es muy difícil. Yo cuidaba a esos chicos y desde mi casa veo la casa de ellos con la luz encendida, como si estuvieran ahí, pero ya no. Son veintiún años que vengo compartiendo con ellos. Si mi hermano se quería matar, que lo hiciera él, no llevarse la vida de mis sobrinos. La nena era llena de vida, y Marianito también luchaba, pero era un niño sano”, relató con dolor.

Se mostró desbastada, especialmente porque a su criterio “una madre no debería despedir a sus hijos” y que, para ella, como tía, es “lo más triste que me tocó vivir”. También negó con firmeza los rumores que la vinculaban al crimen: “Hubo gente que dijo que tuve complicidad. Jamás. Crié a esos chicos, los vi crecer, y nunca haría algo así. Esa acusación es una locura”.

Sobre la personalidad de su hermano, aseguró que “era muy celoso y cerrado” y que no hablaba de sus problemas: “Conmigo cruzaba muy pocas palabras. Lo que yo me enteraba era por mi cuñada. Ella intentó mucho salvar su matrimonio, pero todo terminó mal. Nunca imaginé que podía llegar a esto”.

En cuanto a la situación de los heridos, Julia indicó que no habló directamente con los médicos, pero acompaña de cerca a los familiares. Según el último parte, la mujer de 44 años continúa internada con politraumatismos y una herida cortante, bajo control multidisciplinario, mientras que el hombre de 50 años con discapacidad motora permanece internado con una herida cortante, ambos con pronóstico reservado.

“Hay que estar y acompañar a los que quedan”, remarcó Julia, quien dijo que seguirá junto a su familia hasta el final del proceso. “No sé qué llevó a mi hermano a hacer esta locura, pero todos estamos destruidos”, afirmó.