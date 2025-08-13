Masacre en Misiones: la autopsia reveló que el padre degolló a su hija y semi decapitó a su hijo con discapacidad antes de suicidarse

El estudio forense preliminar confirmó que el homicida degolló a su hija de 13 años y casi decapitó a su hijo con discapacidad. Según fuentes judiciales, el ataque ocurrió entre 13 y 15 horas antes de que la policía llegara el lunes, cerca de las 7.

El informe forense confirmó cortes mortales en el cuello de las dos víctimas, uno de ellos casi total.

El agresor, José Ricardo Ferreyra, se ahorcó tras el ataque en su casa.

El ataque habría ocurrido horas antes de que la policía hallara la escena.



El informe preliminar de la autopsia reveló detalles estremecedores sobre la masacre familiar ocurrida en el barrio San Lorenzo de Posadas, donde el obrero José Ricardo Ferreyra, de 47 años, asesinó a dos de sus hijos y luego se quitó la vida.

El estudio forense, practicado en la Morgue Judicial, determinó que Evelyn Ferreyra, de 13 años, sufrió un corte profundo en el cuello que afectó la arteria aorta, provocándole una hemorragia masiva y la muerte en pocos minutos. Su hermano Mariano, de 21 años, quien padecía una discapacidad severa, recibió una herida aún más violenta en la misma zona: el corte alcanzó las vértebras, quedando a milímetros de una decapitación completa.

Según indicaron fuentes judiciales, el ataque se habría producido entre 13 y 15 horas antes de que la policía llegara al lugar, el lunes cerca de las 7 de la mañana. El mismo examen forense también confirmó que el autor de la masacre se suicidó colgándose con un cable de una viga dentro de la vivienda donde cometió el crimen.

En el ataque también resultaron heridos Paola Vieira, esposa de Ferreyra, de 45 años, y Hugo Ríos, cuñado del homicida, de 43. Ambos continúan internados en el Hospital Ramón Madariaga con pronóstico reservado, recibiendo atención médica por lesiones cortantes en el cuello y la cabeza.

El caso generó una fuerte conmoción en la comunidad por la brutalidad de las lesiones y el vínculo familiar entre víctimas y victimario, que quedó plasmado en los hallazgos forenses.