Más sospechas en el municipio de Valle Viejo, ahora sobre manejo de fondos de la hermana de la intendente Susana Zenteno

El concejal Gerónimo Cabrera presentó un proyecto de resolución para citar al Concejo Deliberante a Inés Zenteno, subsecretaria de Discapacidad, Inclusión y Políticas Sociales del municipio y hermana de la intendenta, para que brinde informe sobre la ejecución presupuestaria del organismo.

La iniciativa “tiene por finalidad requerir explicaciones públicas respecto del uso de fondos municipales, ante serias inconsistencias detectadas entre lo informado y lo efectivamente ejecutado, posibles irregularidades en las contrataciones y la existencia de documentación y pruebas visuales que hacen presumir malversación de recursos públicos”.

Hay sospechas sobre los fondos del área de Discapacidad. Ya se conoció que Inés Zenteno ordenó una compra millonaria de pintura por un total de $16.383.953,48, adquirida a un monotributista de apellido Barrionuevo Acosta y a la empresa constructora INBRACO S.R.L,