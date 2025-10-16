Más Netflix y tarifas: cómo será la nueva “fórmula” para medir la inflación desde 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirmó que a partir de enero del año próximo comenzará a utilizar una nueva metodología para medir la inflación, que reflejará con mayor precisión los hábitos de consumo actuales de los hogares argentinos.

La canasta de bienes y servicios que se utiliza para el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se actualizará por primera vez en casi dos décadas. La actual, basada en datos de 2004/2005, será reemplazada por una más reciente de 2017/2018. El primer informe con la nueva estructura se difundirá en febrero de 2026.

Según confirmaron fuentes del organismo, en las próximas semanas se realizarán reuniones con economistas y consultores para presentar los alcances técnicos del cambio. Los equipos del Indec ya tenían preparada la modificación desde hace meses, pero aguardaban autorización política para oficializarla.

Más peso para servicios, menos para bienes

Con la nueva fórmula, el Indec buscará que el IPC mensual refleje con mayor fidelidad los nuevos hábitos de consumo. En ese sentido, los servicios ganarán relevancia dentro del índice, mientras que los bienes perderán algo de peso.

Un informe de la consultora Equilibra detalló que el rubro Vivienda, electricidad, gas y otros combustibles pasará de representar el 9,4% actual al 14,5% de la canasta. También crecerá el peso del Transporte, que escalará de 11% a 14,3%, considerando precios de vehículos, boletos de colectivos, trenes o subtes.

Por el contrario, Alimentos y bebidas, que hoy explica más de un cuarto del índice, bajará su ponderación del 27% al 22,7%. También caerán Prendas de vestir y calzado, de casi 10% a 6,8%, y Restaurantes y hoteles, que pasará del 9% al 6,6%.

Servicios de streaming y comunicaciones

Una de las novedades más destacadas de la actualización del IPC será la incorporación de servicios de streaming y comunicaciones como parte relevante de la canasta.

El rubro Comunicaciones, que incluye servicios de internet, telefonía fija y plataformas digitales como Netflix, Spotify o Disney+, pasará de representar el 2,8% del total a 5,1%. El Indec busca reflejar el gasto real de los hogares, donde la conectividad y el entretenimiento digital ganaron fuerte presencia en los últimos años.

De esta manera, los aumentos en abonos de celular, internet o streaming tendrán un impacto mayor en el IPC mensual, mientras que las subas de alimentos o vestimenta incidirán un poco menos que antes.

Revisión histórica y efectos esperados

El economista Haroldo Montagú, de la consultora Vectorial, explicó que las buenas prácticas estadísticas “recomiendan no solo la actualización de las canastas sino también un empalme entre las dos series que revea todo el 2024 y 2025”.

Ese proceso de revisión “abrirá el debate sobre cuál fue en concreto el impacto en el poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones durante los últimos años”, añadió Montagú.

Por su parte, Equilibra realizó un ejercicio comparativo con la nueva canasta y concluyó que no habría grandes diferencias en el resultado global. Por ejemplo, la inflación de septiembre, que fue del 2,1%, habría sido de 2,2% con la nueva metodología. En marzo, el mes más alto de 2025, el 3,7% informado por el Indec habría sido incluso menor, de 3,6%.

Un cambio para modernizar la medición

El nuevo IPC del Indec busca adaptar la estadística oficial a una economía donde los servicios, la tecnología y las tarifas tienen un peso cada vez mayor en el gasto familiar.

Con la implementación de esta metodología, los aumentos de luz, gas, agua, transporte o telefonía tendrán un efecto más notorio en el índice, mientras que las variaciones en alimentos o ropa impactarán algo menos.