Más detalles del intento de femicidio en Catamarca: “Vega actuó con perversidad”

La fiscal de Instrucción Nº 3, Valeria Reyes, indicó que la víctima del intento de femicidio que sucedió en Antapoca presenta un “alto grado de vulnerabilidad”. Así lo manifestó en la audiencia de control de detención de José Marcelo Vega, el único acusado por este suceso.

Al momento de brindar sus alegatos, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) mencionó las razones por las cuales consideró que Vega tiene que continuar preso. Reyes comentó que “existen indicios vehementes de peligrosidad procesal”. Además, la investigadora profundizó en que “a la víctima se le solicitó el informe de riesgo. La licenciada que lleva a cargo el informe de riesgo es contundente en hacer saber que es una víctima con alto riesgo de reiteración e incluso vital, tanto para su salud física como psicológica. En base a ello, considero que es una víctima con alto grado de vulnerabilidad. En caso de que recupere la libertad, el imputado Vega podría llegar a influenciar en la víctima para que retire la denuncia, cambie su versión y de esta manera verse beneficiado en su situación procesal”.

Según lo que precisó Reyes, previo a este intento de femicidio hay una causa de violencia en contra de Vega por lesiones que habría sufrido la misma víctima. “Existe una denuncia anterior donde dice que son por ‘lesiones’, es la misma víctima y el mismo denunciado. También del relato de ella surge que siempre le pegó. Es decir que, de alguna forma, ella dice ‘estoy acostumbrada a que cuando se enoje, borracho, me pegue’”, añadió. Por otra parte, destacó que en la pesquisa todavía hay pruebas pendientes de producir.

En esa misma audiencia, Reyes brindó detalles del hecho que sucedió el 17 de abril. En la ocasión, la fiscal hizo referencia a la denuncia que hizo la víctima en contra de Vega por este hecho. “Ella relata el hecho, comenta que comienza en Antapoca. Ellos vienen de una fiesta de unos familiares de Vega. Dice que en el camino ya venía alterado Vega porque había consumido bebidas alcohólicas. Venía alterado no con ella, con la madre.



Pero refiere que siempre que él toma bebidas alcohólicas, normalmente lo que hace es enojarse con ella. Está acostumbrada a esto de agredirla. Ese día llegan al domicilio, discuten y allí él le pega primeramente con un cenicero de madera, ya encontrándose en el interior de la vivienda.



Luego, le pega un golpe de puño en la cara y la tira arriba de un sommier. Allí se le abalanza arriba de la humanidad y le aplica varios golpes de puño en la cabeza y en los brazos. Con uno de los brazos en el cuello le comienza a hacer presión, asfixiándola y haciéndola desmayar. Ella dice que se despertaba cuando le decía ‘despertate, gorda’. Esta maniobra de presión, asfixia y desmayo la repitió en tres veces”, dijo Reyes.



La investigadora explicó que “ella recuerda haberse despertado y solicitado que no la torture más y que la mate. Se para Vega y empieza a prender fuego. Y le refiere a ella que se iban a quemar los dos, y que no intente salir porque él consideraba que si ella salía, la iban a acusar a ella y ella iba a ir presa porque iba a morir solo él. Ella no podía salir por la puerta, pega un empujón en una ventana de doble hoja y por esa ventana ella salta. Y por detrás salta Vega. Ella dice ‘yo tomé un balde y pude apagar el fuego’”.



Por este suceso, la jueza de Control de Garantías Nº 2, Cecilia Mas Saadi, confirmó el lunes la detención de Vega, quien está imputado por el delito de “homicidio en grado de tentativa calificado por mediar una relación de pareja”.



Al finalizar la audiencia, Vega habló y solo se mostró preocupado por su trabajo. “Esto es una pesadilla para mí porque me dificulta el tema laboral. No soy ningún femicida, están vendiendo humo”, dijo el encartado.



La causa será girada a la fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino.

Fuente: Catamarca en Cana