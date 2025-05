Más denuncias, sospechas y chats sobre el uso de dinero del PAMI para financiar la instalación de La Libertad Avanza en las provincias

“Están financiando la creación de un partido desde el Gobierno. Todo lo contrario a los ideales liberales”, sostiene una conocida dirigente libertaria que se hizo eco de las acusaciones de desvíos de fondos y el supuesto pedido de retornos a empleados y funcionarios de las oficinas del PAMI en distritos como Chaco, donde ya se judicializó el caso, Misiones o Santa Cruz y la divulgación de escandalosos chats en los que se formalizaría una operatoria destinada a apuntalar las seccionales de LLA en las provincias.

Las denuncias sobre la presunta coacción a empleados para que entreguen hasta el 25% de sus salarios y el uso indebido de recursos públicos para financiar la campaña política de medio término de LLA en las provincias fueron complementadas por un comunicado institucional del organismo dependiente del ministerio de Salud, -que conduce Mario Lugones, padre del socio Santiago Caputo en la consultora Move-, que anunció una auditoria para detectar irregularidades. Pero el fenómeno, que no sería nuevo, se enmarca en la interna oficial.

La llama de indignación fue avivada por las usinas caputistas cuando dejaron traslucir supuestas maniobras que se remontarían, al menos, a fines de 2024. El asesor todoterreno rivaliza con el armado electoral que conduce Karina Milei: las dependencias del interior del PAMI están al servicio del armado político de los primos Martín y Lule Menem, alfiles de la secretaria general de la Presidencia. El foco estaría puesto en el subsecretario de gestión institucional de Karina, que habría influido en la designación de los jefes de las delegaciones locales de la obra social de los jubilados.

En Mendoza las delegaciones del organismo fueron distribuidas, en parte, a militantes libertarios cercanos a la diputada Lourdes Arrieta, que abandonó LLA el año pasado en medio de un escándalo. En las últimas horas se conocieron chats entre la legisladora y el funcionario de la Secretaría General de la Presidencia, Diego Vartabedian, un emisario de “Lule” Menem para acordar la designación la conducción de las distintas delegaciones.

“Lourdes me dice Lule que me pases de Anses gente acorde al cargo y que sean militantes para poner en alguna de las oficinas que hay”, le dijo el dirigente a la diputada “del patito en la cabeza” en una comunicación de 2024. Si bien no hay diálogos ni denuncias que hablen de aportes compulsivos de los trabajadores al partido, llamó la atención en la provincia cuyana la “sospechosa” apertura de locales de LLA en Mendoza, Las Heras y Guaymallén. Vartabedian, a quien le dicen el “Chino” pese a su origen armenio, está en el puesto 9° en la lista que encabeza Manuel Adorni de los candidatos a legisladores porteños.

En Chaco, el fiscal federal Patricio Sabadini inició una investigación a raíz de la divulgación de chats y nóminas que advertían sobre “maniobras” por las que funcionarios y empleados de PAMI y ANSES “eran conminados a entregar un porcentaje de sus haberes para asegurarse de esta manera continuar desempeñándose en sus funciones”.

Las denuncias sugieren la entrega de montos que van de los 100 mil a los 300 mil pesos. “Le pedimos a la jueza que habilite medidas de prueba para verificar si existieron estas maniobras y si fueron de manera extorsiva. Citaciones y verificar qué tipo de contratación tenían los trabajadores mencionados”, dijo el funcionario judicial a Clarín.

El reguero de denuncias comenzó en Misiones donde el presidente de la filial local, Adrián Núñez, enfrentó acusaciones y pedidos de renuncia por supuestamente recaudar para la campaña de LLA parte del salario de empleados de PAMI y ANSES. La denuncia tomó estado público tras la aparición de una carta firmada por 22 funcionarios libertarios misioneros que exigen la devolución de los fondos, al parecer, retenidos durante los meses de enero y febrero.

En Santa Cruz, en tanto, estalló otro escándalo de similares características. Fue con la filtración de una conversación entre Jairo Guzmán, presidente LLA local, con Sergio Torres, ex mano derecha y actual denunciante, donde se le pedía a una médica contratada en PAMI que aportara “para el alquiler”. Luego trascendió un audio en el que Guzmán le recordaba a Torres que “todos tienen que poner” para supuestamente financiar al partido.

El PAMI cuenta este año con un presupuesto reforzado que, mediante una actualización, supera los 4 billones de pesos (($4.911.595.518.311). Cuenta con más de 600 Agencias de Atención, la mayoría ubicada en CABA y Provincia, y 38 Unidades de Gestión Local (UGL). Estas últimas, las “regionales”, sí manejan “un monto de dinero dependiendo la cantidad de afiliados por población” a diferencia de las delegaciones del organismo que ni siquiera “tiene caja chica”. Pero las fuentes consultadas coinciden en que esta administración “centralizó” aún más el manejo del dinero por parte de PAMI Central, que conduce Estaban Leguizamo, vinculado a Santiago Caputo.

“Lule no pide plata. Pero sí lo han hecho los armadores de cada provincia con la excusa de ir armando el partido a nivel local”, reconoció a Clarín un titular de una Agencia del AMBA consultado.

