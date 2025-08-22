Más de 8.000 pasajeros serán afectados hoy por el paro de controladores aéreos

El inicio del primer tramo del paro convocado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) provocó que Aerolíneas Argentinas anunciara la reprogramación y cancelación de vuelos, con una afectación directa a 8.000 pasajeros solo entre las 13 y las 16 de este viernes.

El conflicto sindical en el sector de los controladores aéreos traspasó la discusión gremial y se transformó en una emergencia logística que alcanza a familias, trabajadores, turistas y usuarios de todo el país.

En su comunicado oficial, Aerolíneas Argentinas indicó quqe como resultado directo de las medidas de fuerza adoptadas por el gremio de controladores aéreos (Atepsa), más de 8.000 pasajeros verán afectados sus itinerarios de viaje este viernes 22 de agosto debido a la restricción de operaciones dispuestas para el día. Según el texto, los vuelos reprogramados o cancelados involucran trayectos de cabotaje y regionales, lo que afecta una parte significativa de la red y obliga a modificar reservas, conexiones y planes de traslado.

“En total, más de 8.000 pasajeros se verán afectados por 28 cancelaciones y 43 reprogramaciones en vuelos de cabotaje y regionales, tan solo en la primera franja de la medida a desarrollarse entre las 13 y las 16 hs de hoy. Al momento, se continúa trabajando para minimizar el impacto de la franja de las 19 a 22 hs, que dejará más vuelos afectados”, dice el parte de prensa de la línea aérea de bandera.

Qué deberán hacer los viajeros

La empresa detalló que se emitió información “por canales oficiales y medios de contacto” a cada usuario con reservas activas. Las personas que tengan pasajes dentro de las franjas afectadas recibirán instrucciones específicas sobre sus alternativas: opciones de cambio de fecha, devolución de pasajes o reprogramación sin costos adicionales.