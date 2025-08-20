Más de 40 árboles caídos en Rosario por la tormenta

Después de 24 horas de lluvia, Rosario comenzó el miércoles con algunas secuelas. Algunas zonas estaban inundadas y se cayeron más de 40 árboles. El viento llegó a soplar a 63 km/h. Rige un alerta nivel amarillo que anticipa ráfagas del sudoeste u oeste, con velocidades de hasta 80 km/h. El temporal también complicaba a localidades vecinas, como Peréz, cuyo acceso por la ruta 33 estaba cortado por anegamiento.

Según informaron desde Defensa Civil, en Rosario se contaron 45 puntos de la ciudad anegados y 45 reclamos por arbolado dañado, de los cuales 16 son árboles caídos y 11 al caer, el resto son ramas rotas. En Constitución y Cerrito, por caso, un árbol de gran porte arrastró cables y columnas.

En total, cayeron 102,59 milímetros de lluvia. El pico de viento se registró a la 1.11 de la madrugada: 63 km/h desde el sector sur.

Y para este miércoles se esperan ráfagas aún más intensas. Será el cierre de un ciclo de precipitaciones intensas en la ciudad, acaso una llegada temprana del fenómeno conocido como Santa Rosa, que comenzó el lunes por la noche y perduró todo el martes y buena parte de la madrugada del miércoles.