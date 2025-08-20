Radio TV Valle Viejo
Más de 40 árboles caídos en Rosario por la tormenta

Después de 24 horas de lluvia, Rosario comenzó el miércoles con algunas secuelas. Algunas zonas estaban inundadas y se cayeron más de 40 árboles. El viento llegó a soplar a 63 km/h. Rige un alerta nivel amarillo que anticipa ráfagas del sudoeste u oeste, con velocidades de hasta 80 km/h. El temporal también complicaba a localidades vecinas, como Peréz, cuyo acceso por la ruta 33 estaba cortado por anegamiento.

Según informaron desde Defensa Civil, en Rosario se contaron 45 puntos de la ciudad anegados y 45 reclamos por arbolado dañado, de los cuales 16 son árboles caídos y 11 al caer, el resto son ramas rotas. En Constitución y Cerrito, por caso, un árbol de gran porte arrastró cables y columnas.

En total, cayeron 102,59 milímetros de lluvia. El pico de viento se registró a la 1.11 de la madrugada: 63 km/h desde el sector sur.

para este miércoles se esperan ráfagas aún más intensas. Será el cierre de un ciclo de precipitaciones intensas en la ciudad, acaso una llegada temprana del fenómeno conocido como Santa Rosa, que comenzó el lunes por la noche y perduró todo el martes y buena parte de la madrugada del miércoles.

    La presencia de 136 diputados dio inicio a una sesión difícil para el Gobierno buscando rechazar los vetos de Milei

    Un total de 136 diputados -entre ellos los libertarios Marcela Pagano Carlos D’Alessandro- dieron quórum y comenzó la sesión en la Cámara de Diputados, donde la oposición intentará rechazar los vetos de Javier Milei al aumento de las jubilaciones, la emergencia en discapacidad, la prórroga de la moratoria previsional y la asistencia económica a Bahía Blanca tras las inundaciones que se produjeron en el mes de marzo…

    Una joven despertó a golpes a su pareja y lo apuñaló, al acusarlo de infiel

    Un hombre terminó internado en el Hospital Jorge Uro de la ciudad de La Quiaca, Jujuy, luego de haber sido agredido primero con golpes y luego con un arma blanca por su pareja. De acuerdo a lo que se pudo establecer, un joven de 22 años que reside con su pareja en la localidad de Monterrico, se trasladó hasta la ciudad de…

    Catamarca: la información oficial del secuestro de marihuana en Paclín

    En la madrugada de hoy, a las 5:30, mientras numerarios de la División Canes Antinarcóticos, llevaban a cabo un operativo contra el narcotráfico en el puesto caminero La Viña, ubicado en la Ruta Nacional N° 38, Departamento Paclín, controlaron un colectivo de larga distancia. Al controlar a los pasajeros de la unidad de transporte, con…

    El Gobierno anunció que analiza aplicar un aumento en las prestaciones a personas con discapacidad

    En la previa a la sesión de la Cámara de Diputados, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno Nacional analiza aplicar un aumento en las prestaciones para personas con discapacidad.  A través de su cuenta de X, y a minutos de que la oposición intente rechazar los vetos presidenciales a las leyes de jubilaciones y a…

    Denunciaron un supuesto secuestro en la Capital de Catamarca e intervino la Justicia Federal

    Un supuesto secuestro extorsivo movilizó a las fuerzas de seguridad de la Capital, luego de que la madre de un hombre de 36 años denunciara que le exigieron el pago de 20.000 dólares para liberar a su hijo. La mujer se presentó en una comisaría en la madrugada de ayer martes, tras recibir la llamada…

