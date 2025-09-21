Más de 1.100 kilos de drogas se decomisaron en Catamarca desde el mes de julio 2025

Desde el mes de julio 2025 a la fecha, se realizaron varios procedimientos antidrogas, en distintos puntos de la provincia. De acuerdo con información, la cantidad de estupefacientes secuestrados en estos operativos es de 1.174,049 kg, y 3.430 pastillas de ansiolíticos. El presente informe no registra los resultados de los procedimientos por narcomenudeo –con secuestros de cantidades menores y a veces sin precisar–.

En detalle, se secuestraron 313,649 kilos de cocaína de máxima pureza. El operativo más grande se realizó en Las Juntas, Belén, donde se incautaron 310 kg. En la Capital se secuestró 1,605 kilo de cocaína con el sello del delfín (muy posiblemente vinculado con el clan Castedo). Además, en el puesto caminero de El Portezuelo, Gendarmería Nacional detuvo a dos mujeres bolivianas que transportaban 215 cápsulas de cocaína (2,044 kg), algunas ocultas en medias y otras ingeridas, evidenciando la modalidad de “mulas” en la ruta La Quiaca-Mendoza.

También se incautaron 800 kilos de hojas de coca. En la Ruta Nacional Nº 40, en Santa María, se efectuaron dos operativos. En una ocasión se decomisaron 450 kilos –distribuidos en 16 bultos- y en otra oportunidad se hallaron 350 kilos en un camión con acoplado y doble fondo.

En el mismo período de tiempo se secuestraron 9,4 kilos de marihuana. Los procedimientos se llevaron a cabo en el puesto caminero “La Viña”, sobre la Ruta Nacional Nº 38, en Paclín, y en San Isidro, Valle Viejo, donde se incautaron apenas poco más de 2 kilos de marihuana. En la Capital se habían secuestrado 975 gramos de la misma sustancia. En algunas localidades de Andalgalá, Tinogasta y Santa María se efectuaron procedimientos pero se secuestraron cantidades ínfimas, no precisadas.