Más críticas contra Dalmacio Mera: “Tendría que estar en defensa de la ciudadanía, pero no lo va a hacer”

El abogado Carlos Uslenghi se pronunció esta mañana sobre la participación que el juez Federal Guillermo Díaz Martínez, le otorgó al defensor del pueblo, Dalmacio Mera, en la causa de amparo de las personas discapacitadas afectadas a nivel nacional.

Coincidiendo con su colega Gustavo Martínez Azar, el letrado Uslenghi aseguró sobre Mera: “No tenía competencia. El juez le inventa la participación para darle un lugar en el expediente al solo fin de darle la cobertura que si vos te fijás en los medios, los medios y yo lo leí y lo tengo guardado, hablan de la excepcional actividad del defensor del pueblo. Cuando el fallo, y lo dice el doctor Martínez Azar, dice, no tenía competencia, no tenía por qué estar aquí, pero bueno, vio luz y subió”.

Uslenghi aclaró que “la medida, la acción, no era principalmente por el defensor del pueblo, era por la asociación que se presentó y por los particulares. No fue el defensor quien hizo el proceso, no sé si está clara la diferencia. No es que vino el defensor y planteó el amparo a favor de, al revés, fueron los particulares y la asociación los que hicieron el amparo y él se sumó cuando vio la calesita para ver si sacaba la sortija y la sacó a la sortija”.

El abogado también cuestionó a los medios que elogiaron la participación de Dalmacio Mera en este caso: “Los medios, en vez de verificar el alcance y el contenido, compran el parte de prensa y ponen “destacada actuación”. Pero no tenía ninguna, es más, lo acaba de decir el Dr. Martínez Azar, por un lado la competencia es dudosa y por el otro lado la participación, el juez le da una participación que ni la ley le da. O sea, el juez no legisla. Entonces no puede decir que porque no hay un defensor del pueblo nacional, le da los laureles a quien no los tenía”.

Finalmente, el abogado Carlos Uslenghi reprochó a Dalmacio Mera indicando que “el defensor del pueblo tendría que estar en defensa de la ciudadanía contra la administración y no lo va a hacer porque todos sabemos cómo viene la mano. Esto fue un montaje para revalorizarlo y obviamente aprovechar las circunstancias de un hecho político. Nadie discute la cuestión de la discapacidad y las necesidades. Siempre en las medidas generales se generan daños particulares, porque no se analiza cada caso, y eso fue un error del gobierno. Lo tiene que pagar, que lo pague ahora. No nos vendan que hay un adalid de la justicia, cuando en realidad es la política que vuelve a meter la mano en la justicia”.