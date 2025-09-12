Más clasificados en Catamarca para los Juegos Evita

Catamarca avanza con las finales de la Etapa Provincial para los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025, que se desarrollarán en la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, del 29 de septiembre al 4 de octubre. Con la organización de la Secretaría de Deportes y Recreación, del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la Dirección de Deporte Social, ya se conocen más representantes de la provincia para la instancia nacional.

Dentro de Tenis de Mesa, disputado en el Polideportivo 920 Viviendas, lograron su pasaje los deportistas de Mutquín, Pomán: Jeremías Nieva, Ramzi Juri, Máximo Herrera, Tiziana Carrión, Shaira Nieva y Aline Bazán. Por el lado de Rugby Masculino, clasificó Capital con el equipo de Los Teros.

El Polideportivo Fray Mamerto Esquiú fue escenario de una gran final en el Futsal Masculino, donde Capayán, con un combinado de jugadores de Nueva Coneta, Miraflores y Huillapima, se impuso por penales a Tinogasta y será el representante de la provincia. También en el Poli Capital recibió la disputa de Gimnasia Rítmica, donde clasificaron: Luciana Camaño, Lourdes Aramburu, Martina Romero Costa y Sophie Ramos Monjeló.

Por el lado del Atletismo, quienes alcanzaron su pasaje a “La Feliz” son en Femenino: Naiara Vergara Altamirano, Rosa Gutiérrez, Thiana Díaz, Zoe Aguirre, Maica Carrizo (Belén); Larisa Arancibia, Celeste Romero (Pomán), Mía Melani Torres (Santa Maria), Nahiara Peralta (La Paz), Belén Segura Nieva (Tinogasta); y en Masculino: Tiziano Calderón, Emilio Valdez, Tisiano Nieva, Emilio Cano Jano (Pomán), Álvaro Vasconcellos, Miguel Marcado Yacante, Joaquín Lobo (Santa Rosa) Máximo Zambrano (Santa María), Esteban Reales (Tinogasta), Javier Correa (El Alto).

La actividad de las finales de la fase provincial continúa este viernes con Gimnasia Artística en el Club Gimnasia Catamarca, e iniciarán su acción Futsal Femenino en el Poli Capital y Voley de Playa, en ambas ramas, en el Poli 250 para concluir su competencia el sábado.