Martín Menem recurrió a la película de Francella para criticar al kirchnerismo: “No sienten vergüenza”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se sumó a la “batalla cultural” impulsada por el oficialismo y utilizó la nueva película de Guillermo Francella, “Homo Argentum”, para lanzar una dura crítica contra el kirchnerismo, al que acusó de actuar con “cinismo” e hipocresía.

Según supo Noticias Argentinas, Menem se centró en la primera viñeta de la película, titulada “AQUÍ NO HA PASADO NADA”, y describió a su protagonista como alguien con una “doble moral” que provoca una catástrofe y luego, sin tapujos, “se saca de encima la culpa instantáneamente” para continuar con su vida.

X de Martin Menem

Una metáfora del “cinismo del kirchnerismo”

A través de una publicación en sus redes sociales, el titular de la Cámara Baja trazó un paralelismo directo entre el personaje del film y la dirigencia kirchnerista, a la que responsabilizó por la situación actual del país.

Culpables de la “ruina” : Afirmó que el personaje representa a políticos que por “mala praxis, ignorancia o mala fe llevaron al país a la ruina” .

: Afirmó que el personaje representa a políticos que por . Hipocresía y falta de culpa : Denunció que, aun después de “haber arrasado con todo” , estos dirigentes “siguen en sus cargos, defendiendo de manera hipócrita sus ‘nobles causas’” y ofreciendo recetas para problemas que “ellos mismos crearon” .

: Denunció que, aun después de , estos dirigentes y ofreciendo recetas para problemas que . Crítica directa: Menem fue explícito al señalar a sus adversarios: “No se inmutan, no se sonrojan, no sienten vergüenza: el habitual cinismo del kirchnerismo y de sus aliados de turno”.

“Esa cultura es la que condenó a la Argentina y es la que tenemos que desterrar de una vez por todas y para siempre”, concluyó el presidente de la Cámara de Diputados, en línea con el discurso del Gobierno.