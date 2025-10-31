Martín Lousteau se quedó con la banca 13 de diputados por CABA

Una de las últimas incógnitas que quedaba de las elecciones del domingo se despejó finalmente esta mañana. El escrutinio definitivo que realizó la Justicia Electoral en la ciudad de Buenos Aires confirmó que Martín Lousteau se quedó con la banca número 13 que se disputaba por el distrito porteño.

El escrutinio de la Ciudad de Buenos Aires finalizó hoy y confirmó que el senador nacional y titular de la UCR, Martín Lousteau, fue electo diputado nacional.

“Como marcó el escrutinio provisorio, casi cien mil porteños eligieron nuestra propuesta para que los represente como diputado nacional. En el escrutinio definitivo subimos 1.294 votos y a LLA le faltaron 8.688 votos para poder sumar un diputado más”, destacó Lousteau.