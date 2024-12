Marta terminó la secundaria a los 77 años, con mejor promedio y siendo abanderada: “Cumplí un sueño”

En Entre Ríos, Marta Rizzo culminó sus estudios secundarios a los 77 años y se recibió de Bachiller en Economía y Administración. Ayer viernes, participó del acto de colación de la Escuela de Jóvenes y Adultos N°155 “Supremo Entrerriano”.

En diálogo con la televisión, comentó: “cumplí un sueño. Trabajé mucho para que mis hijos fueran buenas personas. Siempre hice muchas actividades, como coro o teatro. Después de la pandemia dije que algo tenía que hacer. Me decidí por hacer el secundario y toda mi familia me dijo que era fantástica mi idea. Recibí el apoyo absoluto de mi familia. Tengo tres hijos, más los del corazón que son hijos de mi marido, y 15 nietos”.

Contó que “traté de no faltar a clases, me encantó hacerlo. Vivo a dos cuadras de la escuela”.

“Dedico este logro a todos los que me apoyaron. Es una noche muy feliz para mí. Hace 65 años que dejé la escuela primaria. En la vida me defendí bien, siempre en ventas, nunca tuve que presentar el título, pero hoy lo tengo. Lo hice con mucho entusiasmo, obtuve muchos logros, como el orgullo de tener la bandera durante todo el año lectivo. No puedo pedir más, agradecida a la vida”, expresó.

Por otra parte, dijo que “esta fue una cuenta pendiente para mí. No seguiré la facultad, pero voy a hacer actividades, no voy a parar. Me gusta el teatro”.

Lucrecia Rufiner, rectora de la institución, dijo a Elonce que “estamos muy emocionados. Marta también recibió el premio por el mejor promedio. Fue abanderada tres años, tuvo una dedicación terrible. Este año entregó la bandera con mucho orgullo. Estamos felices por ella”.