María Corina Machado habló del gendarme catamarqueño secuestrado por Maduro: “Usan rehenes como chantaje”

La dirigente venezolana María Corina Machado rechazó el secuestro por parte de la dictadura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, que está en poder del régimen desde el 8 de diciembre, y consideró que se trata de una estrategia permanente que aplican para amenazar a los países que denuncian el fraude cometido el 28 de julio. “Usan rehenes como chantaje”, afirmó en una entrevista con medios internacionales, ante una pregunta del sitio argentino Infobae.

María Corina Machado brindó una extensa entrevista por videoconferencia en la que ratificó su decisión de salir a las calles el jueves, un día antes del final de la dictadura chavista. Es que el viernes está prevista la juramentación del presidente electo. Maduro y Cabello desplegaron un inmenso aparato represivo para retener el poder y desconocer la verdadera voluntad popular.

En el contacto con periodistas de todo el mundo, la dirigente venezolana tuvo el siguiente intercambio:

– Infobae y otros medios argentinos están insistiendo mucho en un mensaje sobre el gendarme argentino Nahuel Gallo, cuyas imágenes se distribuyeron y sobre el tema de los asilados en la Embajada. ¿Qué tienes para decir al respecto?

– Todos ustedes saben lo que está ocurriendo en la Embajada argentina. Es ya no es ni siquiera un acoso o un asedio, es un ataque, un ataque que involucra a varios países, porque es la embajada de Argentina bajo la protección de Brasil. El régimen lo que ha pretendido hacer es quebrar la moral y ya incluso generar una tortura psicológica y hasta física a personas que son cruciales para nuestros equipos y que han tenido enormes responsabilidades en los logros que hemos tenido. Para mí es, en primer lugar, sorprendente que no haya habido manifestaciones firmes del cuerpo diplomático acreditado en Caracas al respecto. No lo puedo entender. Ha habido muchas declaraciones de gobiernos y comunicados de apoyo también en la Organización de Estados Americanos, lo cual agradecemos, pero necesitamos acciones concretas porque esto es una situación absolutamente inédita. La institución del asilo para América Latina es sagrada y esto nunca había pasado antes. Con relación al gendarme, obviamente estamos en contacto permanente con la Cancillería de Argentina. He hablado con el presidente Milei, con la ministra Patricia Bullrich, que todos son grandes amigos y entendemos además que la dinámica de este régimen ha sido el de uso de rehenes como chantaje. Ustedes saben la cantidad de otros países que también tienen presos en Venezuela y son utilizados con la pretensión de inhibir a los respectivos gobiernos, de señalar y denunciar los atropellos que ocurren en Venezuela. Argentina ha sido muy valiente en este sentido y tiene muy claro cuál es la naturaleza del régimen que enfrentamos.