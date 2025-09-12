Marchioli: “La defensoría del pueblo se creó para darle un cargo a Dalmacio Mera, y Dalmacio Mera cree que tiene un ministerio”

Sigue la polémica por el perdido de 344 millones del Defensor del Pueblo. Dalmacio Mera solicitó un refuerzo presupuestario por ese monto, para el segundo semestre de 2025, alegando la ampliación de funciones del organismo al asumir tareas del extinto Ente Regulador y de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes.

La solicitud incluye recursos para personal, equipamiento y gestión de reclamos, por lo que el Ministerio de Economía ya giró 114.666.000 pesos a Mera en concepto de primera cuota.

El diputado Alfredo Marchioli cuestionó el pedido señalando que la Defensoría depende del Poder Legislativo y no del Ejecutivo, y criticó la propuesta de Mera de crear entre 30 y 35 cargos jerárquicos, considerándolo sobredimensionado.

El legislador radical cuestionó a Mera: “Acá hay un error, que parte del propio Defensor, de pedirle el dinero al Ministro de Economía, al Poder Ejecutivo, cuando en realidad depende del Poder Legislativo. Si le está pidiendo dinero al Poder Ejecutivo, pone en evidencia la omisión. En definitiva, lo que pretende y lo que armó el Defensor del Pueblo, en su visión de buscar un cargo, está poniendo en evidencia que cree que tiene un ministerio, y este es el Poder Legislativo, no el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿a quién le tiene que pedir primero? Aprobar la estructura orgánica, y a partir de ahí, dar el presupuesto. Y el presupuesto tiene que dar el Poder Legislativo, no el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo tiene que hacer las gestiones con el Poder Ejecutivo, si no, no hay independencia de poderes. Para eso está la Comisión Bicameral, que justamente tiene la supervisión política, administrativa, institucional, económica de la Defensoría. La Bicameral ya está en funcionamiento. “La entena los senadores Figueroa Castellano, Ayani, Gutiérrez, Cordero, y diputados Mónica Salazar, Estela Nieva, Gustavo Aguirre. Y yo, como representante de la oposición, de radicalismo, ya vi un lugar que no tiene que ocupar la libertad de la marcha, pero no lo quiere ocupar”.

Esta mañana, la diputada provincial del radicalismo, Natalia Herrera, publicó en sus redes sociales: “Mientras Catamarca es una provincia empobrecida, con falta de oportunidades, salarios miserables, sin agua caliente para el hospital San Juan hace más de 10 años, sin insumos en las postas, escuelas en las peores condiciones, el 𝗗𝗲𝗳𝗲𝗻𝘀𝗼𝗿 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝘂𝗲𝗯𝗹𝗼, ex ministro de Educación, pide un REFUERZO PRESUPUESTARIO de $344 millones. 𝗨𝗻𝗮 𝗯𝘂𝗿𝗹𝗮! 𝗦𝗶𝗴𝘂𝗲𝗻 𝘀𝘂𝗯𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗰𝗮𝘁𝗮𝗺𝗮𝗿𝗾𝘂𝗲ñ𝗼𝘀.

𝗣𝗮𝗿𝗲𝗰𝗶𝗲𝗿𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝗗𝗮𝗹𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼 𝗠𝗲𝗿𝗮 𝗾𝘂𝗶𝗲𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗶𝗿 𝗲𝗻 𝗹𝘂𝗷𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝗹 𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗖𝘂𝗲𝗻𝘁𝗮𝘀. Cuando uno sabe que hay plata, se anima a pedir a lo grande. Ya lo hizo en Educación con las 4×4 último modelo que compraron para uso personal! Entre los gastos que solicita para poder “Defender a los Catamarqueños”

Publicidad y propaganda: $15 millones

Viáticos y pasajes: $12 millones

Cubiertas: $10 millones

Construcción de edificios: $112 millones

“Otros N.E.P.”: casi $10 millones (sin destino, una suerte de caja chica).

Más plata para oficinas, viajes y privilegios que para salarios y servicios básicos.

Que no se nos olvide al momento de emitir el voto. Así cuidan las prioridades de los catamarqueños!”.