Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Marc Márquez aprovechó la caída de su hermano Alex y ganó la carrera sprint del GP de Cataluña de MotoGP

El español Marc Márquez (Ducati) aprovechó el insólito despiste de su hermano Alex (Ducati) y se quedó con el triunfo en la carrera sprint del Gran Premio de Cataluña de MotoGP.

Márquez, que había comenzado desde la tercera posición, marchaba segundo por detrás de Alex, cuando este último le regaló la victoria al protagonizar un insólito despiste cuando faltaban solo cuatro vueltas para el final de la carrera.

Uno de los momentos más destacados de Marc Márquez, quien esta encaminado hacia su séptimo título en MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019), se dio en el comienzo de la segunda vuelta, cuando superó a su compatriota Pedro Acosta y al francés Fabio Quartararo para colocarse segundo.

Este fue el 14° triunfo para Márquez en 15 carreras sprint disputadas en lo que va del año. La única que no ganó fue en el GP de Gran Bretaña, que quedó en manos de su hermano Alex.

El podio lo completaron Quartararo y Fabio Di Giannantonio, mientras que los otros pilotos que sumaron puntos en esta carrera sprint fueron Pedro Acosta, Enea Bastianini, Brad Binder, Johann Zarco, Luca Marini y Ai Ogura.

Esta victoria le permitió a Marc Márquez llegar a los 467 puntos en el campeonato y sacarle 187 a su escolta Alex Márquez.

La carrera del GP de Cataluña será este domingo a las 9 de la mañana (hora de Argentina).

  • Un chico de 17 años murió atragantado mientras cenaba con su papá

    Un chico de 17 años murió atragantado mientras cenaba con su papá

    Un adolescente de 17 años murió ayer viernes por la noche en barrio Nuestro Hogar III de Córdoba, luego de atragantarse con comida mientras cenaba en su casa junto a su padre. El hecho ocurrió en una vivienda de la Manzana 15 de ese barrio, en la zona sur de la capital. Según informaron fuentes policiales, el…

  • Confirmaron la condena en Catamarca al policía que quebró la pierna a una joven en un boliche de Valle Viejo

    Confirmaron la condena en Catamarca al policía que quebró la pierna a una joven en un boliche de Valle Viejo

    Pasaron diez años desde aquella madrugada de violencia en el boliche “No C Dice” de Valle Viejo, cuando el entonces cabo primero Franco Iván Bustamante atacó brutalmente a una joven, propinándole una patada y un pisotón que le fracturaron tibia y peroné. La víctima debió soportar más de 50 días de curaciones y 40 de…

  • Mató a su novio: autorizaron visitas conyugales a Nahir Galarza, pero el pedido de acceso a redes sociales sigue en evaluación

    Mató a su novio: autorizaron visitas conyugales a Nahir Galarza, pero el pedido de acceso a redes sociales sigue en evaluación

    El Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú autorizó que Nahir Galarza, condenada a prisión perpetua por el homicidio de su novio Fernando Pastorizzo, reciba visitas conyugales en la Unidad Penal N°6 de Paraná, donde cumple su condena. La medida fue confirmada a Elonce por el abogado defensor de Galarza, Augusto Lafferriere, quien presentó la solicitud.…

  • Catamarca: detenido porque conducía borracho y agredió a una mujer policía en un control

    Catamarca: detenido porque conducía borracho y agredió a una mujer policía en un control

    Hoy, a las 02:50, efectivos de la Comisaría Quinta llegaron hasta la esquina de la avenida Güemes y calle Andrés de la Vega y Castro, donde conjuntamente con personal de Tránsito Municipal controlaron un automóvil Fiat Pulse, de color azul, al mando de una persona del sexo masculino. En ese momento, el personal policial interviniente habría observado que…

  • Franco Colapinto largará 18° el GP de Italia de Fórmula 1 en Monza

    Franco Colapinto largará 18° el GP de Italia de Fórmula 1 en Monza

    ¡Final de la Q1! Liam Lawson de Racing Bulls (20°), Pierre Gasly de Alpine (19°), Franco Colapinto de Alpine (18°), Lance Stroll de Aston Martin (17°) e Isack Hadjar de Racing Bulls (16°) son los cinco eliminados. Franco Colapinto mejora sus tiempos y marca su mejor registro personal del fin de semana, pero no le alcanzará. Giró en 1:19.992 y se ubicó 18°. Superó a su compañero Pierre Gasly,…

  • Catamarca: 15 Vecinos de Fiambalá se Graduaron en Gestión Turística Sustentable

    Catamarca: 15 Vecinos de Fiambalá se Graduaron en Gestión Turística Sustentable

    La Universidad Nacional de Catamarca realizó la ceremonia de colación de 15 nuevos diplomados en Gestión Turística Sustentable en Fiambalá. El evento contó con la presencia del intendente Raúl Úsqueda y el rector de la UNCa, Oscar Arellano.Los graduados recibieron su formación académica a través de la modalidad virtual, lo que demuestra el compromiso de…