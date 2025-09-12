Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Mar del Plata: toma de rehenes, tiroteo y dos muertos

Una toma de rehenes seguida de un tiroteo con la Policía de Mar del Plata terminó con dos delincuentes fallecidos tras una noche de terror luego de un allanamiento para detener al autor de un crimen ocurrido en mayo de este año.

Los efectivos realizaron en las últimas horas un procedimiento en el barrio Libertad de Mar del Plata para concretar la detención de Matías Cornejo, un ladrón que era buscado por el asesinato de Rubén “Viruta” Ordoñez a comienzos de mayo.

Al momento intentar capturarlo, el acusado y sus cómplices respondieron a los tiros, lo que provocó que un agente recibiera un impacto de bala en la pierna derecha, en la zona de la tibia, informaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas.

En medio de la balacera, los implicados se atrincheraron en una casa vecina y tomaron de rehén a una abuela y sus dos nietas, identificadas como Olga Rosa Acosta, de 72 años;, Zoe Morena Niz León, de 17; y Ariadna Magalia Niz León, de 19.

Sin embargo, el operativo concluyó horas después con dos sujetos asesinados. Uno era el acusado del homicidio de Ordoñez, quien recibió un tiro en la frente, mientras que el segundo era su cómplice, quien falleció en el hospital.

Horas después de haber ingresado al Hospital Interzonal con una herida de arma de fuego en la cabeza, este viernes por la madrugada el sujeto murió.

Asimismo, se informó que el tercer implicado es Flavio Gabriel Basualdo, de 40 años, quien fue detenido acusado de haber privado de su libertad a las tres mujeres que se encontraban en la vivienda donde se originó el tiroteo.

De manera inmediata se autorizó un allanamiento de urgencia en la calle República Siria 840, propiedad lindera, donde se secuestraron una ametralladora (similar PAM) 9 mm, con cargador y 10 cartuchos, cargadores circulares con 34 cartuchos, cargadores de la ametralladora, prendas de vestir del buscado, estupefacientes y elementos vinculantes.

