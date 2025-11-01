Manuel Adorni habló como nuevo jefe de Gabinete: “Profundizar las reformas estructurales será prioridad”

Luego de que el presidente Javier Milei confirmara la designación de Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete tras la renuncia de Guillermo Francos, el ex vocero aseveró que esta nueva etapa se enfocarán en profundizar reformas estructurales. Además de expresar su gratitud hacia el mandatario, agradeció el apoyo a Karina Milei. Un guiño a la escalada de poder que la secretaria dio en el gobierno libertario.

“Quiero agradecer profundamente al Presidente de la Nación Javier Milei por haberme elegido como su Jefe de Gabinete de Ministros para esta nueva etapa, donde profundizar las reformas estructurales será prioridad”, manifestó el ex portavoz presidencial, por medio de un comunicado publicado en la red social X (antes Twitter).

El funcionario remarcó también el reconocimiento al trabajo desarrollado por su antecesor, al destacar que “es un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme trabajo que llevaba adelante Guillermo Francos”. Además, transmitió su gratitud al resto del Gabinete de Ministros por el acompañamiento en las próximas tareas de gobierno.

Una de las claves detrás del comunicado de Adorni fue el agradecimiento haciaKarina Milei, ya que este gesto habría marcado su postura dentro de la interna libertaria que mantiene a la secretaria general de la Presidencia enfrentada a Las Fuerzas del Cielo.