Mamerto Acuña cuestionó a Jalil: “Confunde un Estado presente con un manejo empresarial”

En el marco de la apertura de las Sesiones Ordinarias, el diputado de la UCR, Mamerto Acuña, se refirió al discurso del gobernador Raúl Jalil, cuestionando los lineamientos planteados por el oficialismo. “El señor Gobernador ayer pretendió dar una clase magistral acusando a la oposición de irresponsable”, expresó Acuña, quien remarcó que su espacio “no pretende una administración devastada ni busca el poder a cualquier precio”.

El legislador radical criticó las “decisiones oscilantes” de Jalil en materia de gestión pública, señalando que “cambia permanentemente el rol que debe cumplir el Estado” y que sus acciones están más cerca de “una lógica empresarial que de un verdadero Estado presente”.

En respuesta a los dichos de Jalil sobre la supuesta solidez del aparato estatal, Acuña fue contundente “Usted habla de Estado presente y hay maestras que deben pedir 500 pesos a cada padre para un mate cocido. Molesta ver la falta de remedios en los hospitales mientras su administración realizó depósitos financieros por $72.000 millones. Eso no es manejo responsable”, disparó. Además, agregó que “el Gobernador quiso instalar un estado de emergencia para justificar su política de ajuste, cuando en realidad los números de su propia gestión demuestran otra cosa”.

El diputado también recordó que mientras Jalil afirma no querer reducir impuestos, firmó el “Pacto del 25 de Mayo”, en el cual se comprometió a disminuir la presión impositiva. “La oposición no lo coaccionó, fue usted solo quien rubricó ese acuerdo”, advirtió Acuña, al tiempo que aclaró “coincido en que no hay que bajar impuestos y que Catamarca necesita políticas activas para fomentar su desarrollo, pero entonces resulta incoherente firmar compromisos que van en sentido contrario”, agregó, evidenciando las contradicciones del oficialismo.

Por último, el diputado radical cuestionó el concepto que el Gobernador tiene sobre el rol del Estado “Usted sabe administrar beneficios empresariales, pero esos son muy distintos a los beneficios sociales que la ciudadanía necesita”, sentenció.