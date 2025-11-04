“Mamá… ¿Debo dejar de existir para no molestar a mis compañeros?”: el posteo de una madre cuyo hijo padece bullying en Catamarca

Del Facebook de Sole Cano

A mí hijo Ramiro le pidieron en una tarea de Formación Ética que cuente si alguna vez fue víctima de Bullying. En una nota, contó lo que vive día a día en esa escuela, y lo que cuenta ahí es poco a lo que realmente vive. No solo en la escuela sino también llegar al punto de crear un grupo de WhatsApp para juegos con sus compañeros del cual luego lo eliminan para hablar mal de él. En unos de los mensajes, un nene pone “si supiera el gordo que tan solo con su existencia nos molesta”, a lo cual mi hijo me preguntó: “MAMÁ, ¿DEBO DEJAR DE EXISTIR PARA NO MOLESTAR A MIS COMPAÑEROS?”

Fui a hablar en la escuela y la medida que se tomó es que él fuera cambiado de curso. Va a otro 6to con su camperita de egresados de otro grado. Pensamos que esto terminaba ahí, pero el niño sigue hostigando y molestando. Las palabrotas que salen de la boca de ese nene hacia mi hijo.

Sigo peleando todos los días, tocando nuevas puertas de quien me ayude. Falta un mes para que terminen las clases y no tengo respuesta de la escuela. Parece que hasta el último día mi hijo va a tener que “sufrir” como dice él.

Mi corazón está destrozado, nunca pensé que iba a vivir este situación. Yo a mis hijos les enseño a RESPETAR y que vayan a la escuela a ESTUDIAR, y hoy en día la escuela se convirtió en “un infierno” para mí hijo.