Madre e hija fueron halladas calcinadas: investigan un doble femicidio

Una madre y su hija fueron encontradas muertas en la madrugada de este miércoles en una casa ubicada en el barrio Thompson, de la ciudad de Bahía Blanca. Las víctimas fueron identificadas como Adriana Miriam Velázquez, de 52 años, y Mariana Belén Bustos, de 25, cuyos cuerpos estaban calcinados dentro de una habitación. La Justicia investiga un posible doble femicidio.

El hallazgo se produjo en una vivienda ubicada en la calle Santa Fe al 2300 de la mencionada ciudad del sur bonaerense, a donde personal de la policía local y bomberos del Cuartel Central llegaron tras el llamado de vecinos que alertaron sobre una situación de violencia en el domicilio.

Al intervenir, las autoridades descubrieron los cadáveres de ambas mujeres. Y a partir de la recolección de testimonios es que la Justicia comenzó a sospechar de un doble asesinato. Según fuentes de la investigación, en la escena se encontraron rastros de combustible y puertas forzadas.

Leandro, hijo de Miriam y hermano de Mariana, dialogó con el medio local La Brújula 24 y aseguró: “Fue un doble femicidio”. Al mismo tiempo, pidió que la Justicia avance velozmente con la investigación.

“En este momento uno no tiene palabras, es algo provocado y que hay que tomar las riendas del asunto. Esa cuadra tiene vecinos muy unidos, donde todos son muy amigos. Cuando vieron que la casa se prendía fuego, trataron de entrar, pero no pudieron por el humo”, resaltó Leandro en declaraciones radiales.

Y con evidente angustia, agregó: “Una mujer que conocía a mi mamá me llamó instantes antes de cenar. Al momento que arribé, el incendio ya estaba sofocado por los bomberos. Para mí fue un doble femicidio, pero no tengo ninguna sospecha”.

Hubo una clara intencionalidad, había ataques previos, amenazas y denuncias. Mi mamá y mi hermana tenían miedo”, relató Leandro ante la prensa. Y agregó:“Mi hermana vivía para proteger a mi mamá, siempre denunciaron los ataques”.

“Mi mamá tenía amigos, no los llamaría parejas o novios, eran relaciones circunstanciales las que tenía. No era frecuente que ambas compartan momentos en la cama y como mi hermana era muy apegada a mi papá, se acostaba un rato y luego se iba a su habitación, pero no miraban películas juntas en ese lugar”, completó.

Por su parte, Daniel, vecino de la vivienda donde hallaron a las mujeres fallecidas, afirmó que su cámara de seguridad detectó el sonido de un disparo de arma de fuego. “Tengo una cámara que registra el ruido de una detonación alrededor de las 22:30″, subrayó durante una charla con el citado medio bahiense.

El caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 14 de Bahía Blanca, que ordenó peritajes en la vivienda y la búsqueda de indicios sobre eventuales sospechosos.

Los investigadores analizan cámaras de seguridad de la zona y antecedentes de amenazas recibidas por las víctimas. Fuentes policiales indicaron que no hay detenidos hasta el momento, pero no descartaron nuevas medidas en las próximas horas.

Fuente: Infobae

