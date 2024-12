Macri se mostró “de acuerdo” con Milei para un acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza

Mauricio Macri se refirió a los dichos del presidente Javier Milei durante una entrevista con Forbes sobre un posible acuerdo electoral entre el PRO y la Libertad Avanza en 2025 y abrió la puerta a que esto ocurra.

“En función a lo dicho por el presidente Milei “O vamos juntos en todos lados o vamos separados; trampas al electorado, no”, acuerdo, porque esa fue siempre mi posición: Poner todas las ideas sobre la mesa, cumplir con la palabra como nosotros hicimos este año, ser absolutamente transparentes con el electorado y, ante todo, cuidar la República”, publicó el exmandatario en sus redes sociales.

El presidente, durante el reportaje concedido a la revista de negocios y finanzas, había expresado que no quería especular en ningún distrito y que la alianza debía ser a todo o nada: “No hago ese cálculo. Me niego rotundamente. Eso es hacerle trampa al electorado. O vamos juntos en todo o vamos separados. Trampas al electorado, no. Los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado. Del otro lado no me interesa porque yo no estoy, no tengo nada que hablar con los kukas”.