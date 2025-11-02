Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Macri contra Milei, dijo que no se logró un acuerdo en Olivos

El expresidente Mauricio Macri cuestionó este sábado la salida del ex jefe de Gabinete Guillermo Francos y afirmó que su reemplazo por un funcionario sin experiencia “no parece ser una buena noticia”, señaló en relación al flamante ministro coordinador, Manuel Adorni.

“Ayer fui invitado a comer por el presidente Milei en Olivos, en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones. En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo”, relató Macri.

El expresidente remarcó que “la salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia”.

Y agregó que existía la posibilidad de designar a “otra persona idónea de su equipo, con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos, como Horacio Marín, actual presidente de YPF, que reúne todas las condiciones por su experiencia previa”.

Macri recordó que “el jefe de Gabinete de Ministros es una figura esencial: coordina los equipos políticos y de gestión en torno a una agenda y una estrategia” y consideró que “a esta decisión a mi juicio desacertada, se suma la falta de resolución de las conocidas disputas internas del gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro”.

El exmandatario lamentó la situación y destacó la oportunidad que enfrenta el país: “Tras el esfuerzo realizado, la revalidación de la gente en las urnas y el apoyo inédito de Estados Unidos, el país se encuentra frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovechar”.

En tanto, Macri aclaró que no busca ningún beneficio personal y remarcó que su aporte responde al interés por el futuro del país: “Como el presidente ha dicho públicamente, yo no he pedido ni pediré nada a título personal, pero me veo obligado a hacer mi aporte y a expresar mis preocupaciones porque nos une el futuro del país”.

  • Catamarca: bomberos santamarianos auxiliaron al conductor de una camioneta atascada en San José

    Catamarca: bomberos santamarianos auxiliaron al conductor de una camioneta atascada en San José

    En la noche de este sábado, Bomberos Voluntarios de San José fueron alertados sobre un vehículo atascado en el Río Yapes. Una dotación se dirigió al lugar constatando que se trataba de una camioneta Amarok con tres ocupantes y cuyo conductor se domicilia en la ciudad de Monteros, Tucumán. De inmediato el personal de emergencia…

  • Stefano Di Carlo ganó las elecciones y es el nuevo presidente de River Plate

    Stefano Di Carlo ganó las elecciones y es el nuevo presidente de River Plate

    Stefano Di Carlo se convirtió este sábado en el nuevo presidente de River Plate. Después de un día histórico, los socios que votaron en las entrañas del Estadio Más Monumental, en una jornada con récord de participación con más de 25 mil votantes, eligieron al que hasta hoy era el secretario general del club de la directiva que…

  • Macri contra Milei, dijo que no se logró un acuerdo en Olivos

    Macri contra Milei, dijo que no se logró un acuerdo en Olivos

    El expresidente Mauricio Macri cuestionó este sábado la salida del ex jefe de Gabinete Guillermo Francos y afirmó que su reemplazo por un funcionario sin experiencia “no parece ser una buena noticia”, señaló en relación al flamante ministro coordinador, Manuel Adorni. “Ayer fui invitado a comer por el presidente Milei en Olivos, en agradecimiento por el apoyo que le di…

  • Desde mañana: quiénes son las 15 promesas a seguir en el Mundial Sub 17 de Qatar

    Desde mañana: quiénes son las 15 promesas a seguir en el Mundial Sub 17 de Qatar

    Este lunes se dará el puntapié inicial al Mundial Sub 17 que se disputará en Qatar y tendrá como protagonistas a 48 seleccionados que buscarán la gloria en esta categoría. Con varios exponentes de todos los continentes, emergen figuras que están dando sus primeros pasos en el fútbol profesional y son potenciales estrellas del deporte predilecto. Con…

  • Kicillof dijo que “no es una buena señal” su exclusión de la reunión con gobernadores

    Kicillof dijo que “no es una buena señal” su exclusión de la reunión con gobernadores

    El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dirigió una extensa y crítica carta al presidente Javier Milei este sábado, manifestando su descontento por haber sido excluido de la convocatoria de gobernadores en la Casa Rosada, un encuentro centrado en los firmantes del Pacto de Mayo. El mandatario bonaerense calificó la decisión del Presidente…

  • Hurlingham: detuvieron al joven de 18 años que mató a su amigo en una discusión

    Hurlingham: detuvieron al joven de 18 años que mató a su amigo en una discusión

    La Policiía bonaerense logró detener a Sebastián Demichelis, el joven de 18 años acusado de ser el autor material del homicidio de Diego Eduardo Consencao (32), asesinado a los tiros por su amigo tras una discusión en la localidad de Villa Tesei, en el partido de Hurlingham. El acusado, que fue capturado en las últimas horas, posee antecedentes penales…

Publicidad 1 Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3 Publicidad 4