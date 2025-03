Macabro hallazgo: encontraron una cabeza en un bolso abandonado en la calle

En la esquina de Buenos Aires y Boquerón, en la localidad de Ciudadela, este lunes había bastante basura tirada, incluso, ocupaba parte de la calzada. Había bolsas de consorcio repletas y también ramas. Pero entre esos restos, un bolso llamó la atención de los vecinos porque estaba nuevo. Nadie imaginó lo que hallarían en su interior cuando decidieron revisarlo: era una cabeza. Un video de una cámara de seguridad, que encabeza esta nota, es clave en la causa.

El macabro hallazgo se dio esta mañana, en una zona de Ciudadela Sur que está a mil metros de la denominada Villa Los Paraguayos de Tres de Febrero, a una cuadra de avenida Rivadavia y 3 de la transitada General Paz y el sector de mayoristas para vendedores ambulantes que suele estar repleto de gente, pero de día. De noche, es otra historia en ese lugar.

Lo cierto es que pasadas las 9 llegó el llamado al 911 que alertó a los policías de la Comisaría 12ª de Tres de Febrero, donde se informaba que en Buenos Aires al 3500 habían hallado restos humanos. El destacamento Ciudadela Sur, incluso, queda a menos de 600 metros de donde se produjo el macabro hallazgo.

Cuando los policías que recorrían la zona llegaron al lugar se encontraron con una chica y un joven que les contaron que les llamó la atención que el bolso que estaba tirado estaba nuevo y cuando lo revisaron se encontraron con el horror.

De inmediato, los policías pidieron refuerzos al personal de la Comisaría, como así se avisó a la Unidad Fiscal de Instrucción N°3 del departamento judicial de San Martín, con la fiscal Melisa Di Giorgio a cargo del caso.

Las primeras indicaciones fueron convocar a la Policía Científica y también a la DDI de San Martín de la Policía Bonaerense para que comience las investigaciones sobre lo sucedido. En tanto, un paso clave fue analizar si había cámaras de seguridad en la zona.

El video clave

Encontraron una cámara de seguridad en un taller mecánico especializado que está a 30 metros de donde descartaron los restos, sobre la calle Buenos Aires. El lugar es de Sergio, quenació en Ciudadela y trabaja en Fuel Injection Electronic. Contó que él pasó por esa esquina a las 8 y el bolso no estaba, cuando regresó para abrir el comercio ya se encontró con la calle cortada y la Policía en el lugar.

“Era un bolso nuevo, oscuro”, comentó y se quejó porque dice que esa zona de Ciudadela Sur está olvidada: “Siempre fuimos abandonados. En la comisaría no tienen patrulleros, se mueven con autos particulares. No puede ser que nos abandonen así, no tenemos cámaras ni domos, nada. Estamos en bolas”.

Uno de los videos de la cámara de seguridad del local de Sergio muestra a dos personas que viajan en moto en una actitud sospechosa. Llegaron juntos en el vehículo hasta unos metros antes de la esquina, el de atrás se bajó y se quedó parado en la calle. Luego, el conductor avanzó hasta la pila de basura de la esquina. Después, giró en “U” y se fue, mientras el otro sospechoso sigue su camino por la vereda de enfrente.

Tardaron 36 segundos en entrar y salir de cuadro los dos sospechosos. Esas imágenes ya están en manos de los investigadores, que buscan más cámaras de seguridad por la zona para completar la ruta de fuga.

Lo cierto es que las primeras informaciones indicaron que los restos pertenecerían a un hombre y que estaban en avanzado estado de putrefacción. “Era una cabeza y tenía el cuello. El bolso tenía mucha sangre”, contó un testigo al medio local Oeste Noticias.

Por lo pronto, los investigadores trabajaban este lunes para poder identificar los restos. Será clave para el caso que los forenses determinen si la cabeza tenía algún tipo de tatuaje, cicatriz o pearcing que colabore para poder determinar quién era la víctima.

El antecedente

Fernando “Lechuga” Pérez Algaba

Lo cierto es que el caso recuerda el crimen de Fernando “Lechuga” Pérez Algaba, cuyo cadáver fue hallado descuartizado en una valija en 2023 en un arroyo de Lomas de Zamora.

En mayo pasado, la causa fue elevada a juicio y entre los acusados se encuentran dos socios de la víctima. La decisión del juez de Garantías de Lomas de Zamora, Sebastián Monelos, alcanzó a Maximiliano Pilepich, Nahuel Vargas, Matías Gil, Flavia Bomrad, el comisario de la Policía de la Ciudad Horacio Córdoba, Fernando Carrizo, Luis Contreras y Blanca Cristaldo.

Los siete primeros serán juzgados por homicidio triplemente agravado por ser cometido con alevosía, por codicia y por ser cometido por el concurso premeditado de varias personas, con el uso de arma de fuego. En tanto, Cristaldo deberá responder por el delito de encubrimiento agravado.

Al mismo tiempo, el magistrado ordenó sobreseer totalmente a Alma Nicole Chamorro, la mujer trans cuyos documentos fueron hallados en la valija en la que fue descartado el cuerpo desmembrado del empresario.