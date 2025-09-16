Luto en Hollywood: Murió el actor Robert Redford a los 89 años

Robert Redford, el actor y director ganador del Oscar que renunció a su estatus de actor principal de Hollywood para defender causas que le apasionaban, falleció este martes 16 de septiembre, según supo CNN. Tenía 89 años.

Conocido por sus papeles protagónicos en Butch Cassidy and the Sundance Kid y All the President’s Men, Redford también dirigió películas premiadas como Ordinary People y A River Runs Through It.

Su pasión por el arte cinematográfico lo llevó a crear el Instituto Sundance, una organización sin fines de lucro que apoya el cine y el teatro independientes y es conocido por su Festival de Cine de Sundance anual.

Redford también fue un ambientalista dedicado: se mudó a las montañas de Utah en 1961 y lideró los esfuerzos para preservar el paisaje natural del estado y el oeste americano.