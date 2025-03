Luto docente por la maestra muerta en Jujuy: “Esta marcha es por la salud física, mental y espiritual”

La docencia jujeña está de luto. Durante el último fin de semana se conoció el fallecimiento de la vicedirectora de la Escuela Normal, nivel inicial, Adriana Silvia Armella.

La educadora se descompensó estando en el establecimiento el pasado jueves 20 de marzo y posteriormente perdió la vida. Las redes sociales se llenaron de comentarios criticando a los funcionarios del Ministerio de Educación e invitando a toda la población a reflexionar sobre las condiciones laborales que enfrentan los docentes, quienes se ven sometidos a exigencias que no solo exceden sus responsabilidades, sino que también afectan gravemente su salud física y mental.

Tras lo acontecido y conmovido por la situación, el personal docente de la institución publicó una carta abierta titulada “Por nuestra compañera, por todos, por la educación que nos debemos”. Una de las autoras habló al respecto señalando que muchas veces, los docentes dejan de lado su salud para seguir asistiendo a las escuelas.

Una psicopedagoga también analizó la situación y remarcó que “los docentes la están pasando muy mal”.

Es en este contexto que la comunidad educativa decidió concretar una “marcha de velas ” no solo para rendir homenaje a su colega fallecida sino también para exponer estas necesidades que atraviesan y la necesidad de apoyo de parte del Ministerio de Educación.

Fernanda, educadora de la institución, expuso durante la manifestación: “Estamos de luto, es la segunda vez que nos pasa esta situación porque en 2013 también perdimos una maestra, en 2025 es la segunda vez y uno no puede creer que haya pasado, uno atravesaba el patio y se encontraba con la vicedirectora. Nosotros queremos acá evidenciar como comunidad educativa, como docentes, que esta marcha es por la salud física, mental y espiritual de cada uno de mis colegas. Yo llevo 31 años en la docencia y realmente ver esta marcha y el acompañamiento es magnífico, agradecer a todos los que están, es algo emotivo y emocionante y la familia de Adriana también nos acompaña”.

“Tenemos muchas falencias en Educación, desde maestros que son atropellados, maltratados y se callan, no dicen nada, me sucedió a mí en carne propia pero ya no me voy a callar, ahora haré las denuncias aunque lleve tiempo pero necesitamos acompañamiento del Ministerio de Educación. Es algo que pasamos todos los días, en las aulas y está sucediendo en todas las escuelas del territorio jujeño. Es hora de que digamos basta, no debe suceder y nunca más pasar”, agregó.