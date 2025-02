Luna nueva de febrero: qué significa, cómo influye en la pesca y sus efectos sobre los cultivos

El calendario lunar 2025 que elabora el Servicio de Hidrografía Naval de la Nación, dependiente del Ministerio de Defensa, indica que este jueves 27 de febrero comenzó la fase de la Luna Nueva.

Según se dio a conocer, el ingreso a la nueva fase lunar fue a las 13:33 (hora argentina), bajo el signo de Piscis y el clima de lluvias y cielo nublado, no permitió apreciarla en su esplendor.

El calendario lunar y las fases de la luna siempre han tenido gran relevancia en distintas culturas, ya sea para medir el tiempo, como en la cultura islámica o china, o para otros usos en la agricultura, la pesca o incluso para saber cuál es el mejor momento para cortarse el pelo o qué día del mes es mejor para depilarse.

Efectos de la Luna Nueva

La Luna Nueva marca a la vez el final de un ciclo y el comienzo de uno nuevo. Es el momento ideal para hacer balance y fijar objetivos, para establecer intenciones y así sembrar semillas para el futuro. Por esta razón, se debe exponer claramente las expectativas, e incluso anotarlas en un cuaderno.

También es el momento de regenerarse, recargarse y redescubrirse, con aceites esenciales relajantes (como los de lavanda, naranja dulce y jazmín), hacer meditaciones acompañadas del mantra ‘om’, tomar baños de sales, masajes relajantes y tratamientos purificantes para la piel como la exfoliación, seguidos de una hidratación óptima.

Cómo influye la luna nueva en la salud

La falta de luz en el cielo nos indica que hay falta de energía aquí en la tierra. Puede darse la sensación de estar “reventado” y lo recomendable es beber mucha agua y comer ligero para que el cuerpo sobreviva lo mejor posible a esta fase.

No es momento para matarse en el gimnasio o con rutinas de entrenamiento, ni tampoco para salir mucho por las noches o quedar con gente.

La clave es descansar para conectar con tu interior a través de la meditación, baños relajante y dormir las 8 horas que recomienda la OMS.

¿Qué hacer con el cabello en Luna Nueva?

La luna nueva es un momento de renovación y nuevos comienzos. Sin embargo, en términos estéticos, esta fase no es la más recomendada para cortarse el cabello si buscas un crecimiento rápido.

La luna nueva es más adecuada para aquellos que desean un nuevo comienzo, un cambio de look radical o fortalecer el cabello con un tratamiento regenerador.

El novilunio tampoco es un buen momento para la depilación: si te depilas en esta fase lunar, da igual el procedimiento que uses, el vello crecerá más rápido, fuerte y con un color un poquito más oscuro al habitual.

En cambio, si es un momento beneficioso para realizar detox y limpiezas en general.

¿Es un buen momento para la pesca?

Aunque no hay un respaldo científico demostrado al cien por cien, lo cierto es que existe una influencia de la Luna sobre la pesca. Los pescadores a menudo consultan el calendario lunar para determinar cuándo es más probable que los peces estén activos.

Por ejemplo, cuando hay Luna nueva y Luna llena, se produce una mayor actividad de los peces porque es cuando más buscan alimento, así que la posibilidad de capturarlos también aumenta.

Además, es la época de más intensidad tienen las mareas, las corrientes son más fuertes y entonces los peces (tanto de mar como de río) también se mueven más.

¿Qué hacer con los cultivos cuando hay luna nueva?

El novilunio implica que la luna no está presente (está tapada casi por completo) y, por tanto, el fotoperiodo no se ve alterado. La savia no está en movimiento, por lo que podríamos decir que nuestras plantas de huerto están en reposo, ya que solo se ven influenciadas con la luz solar durante el día.

A pesar de ello, este descanso del crecimiento de nuestras plantas es el momento ideal para eliminar plagas